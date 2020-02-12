В Эстонии замечена повышенная активность тараканов. Что делать?

«Вполне возможно, что эти насекомые ведут активный образ жизни именно из-за теплой зимы, и люди спрашивают, как эффективнее с ними бороться», - прокомментировал ситуацию журналу Elamu член правления и руководитель юридического отдела Эстонского союза квартирных товариществ Урмас Марди. Он советует руководителям товариществ выявить как можно больше участков скопления насекомых, а затем, с помощью специалиста по дезинфекции, выбрать наиболее эффективный способ организации борьбы с вредителями.

«Прежде всего следует выяснить, где тараканов больше всего. Было бы полезно, если бы председатель или член правления товарищества поговорил с как можно большим количеством жителей. После этого вам следует договориться со специалистом о деталях проведения дезинфекции, в том числе и о времени», - советует Юхан Томсон, владелец фирмы по борьбе с насекомыми Tomson.

По словам Томсона, наиболее опасно мнение, что бороться с тараканами должен владелец каждой квартиры по отдельности. «Например, нанимателям не очень хочется этим заниматься, а наймодатель может быть не в курсе», - приводит он пример из своего опыта. «Если даже все жители активно травят тараканов, но в разное время и разными способами, существует большой риск, что результата не будет или же вредители начнут миграцию и будут увеличивать свои колонии в неожиданном месте. Это касается и муравьев», - сказал Томсон. Также оплата труда дезинфекторов, распределенная между квартирами, обойдется каждому собственнику значительно дешевле.

Как тараканы попадают в квартиры?

«Чаще всего они приходят из соседней квартиры, - отвечает Томсон журналу Elamu. - Особенно, снизу и сверху, потому что вертикальное движение для насекомых более характерно. Однако их можно заполучить в магазинах и даже в общественном транспорте. И как только тараканы появляются в многоквартирном доме, даже опытный специалист с трудом сможет гарантировать, что они не окажутся в какой-то отдельно взятой квартире. Даже если вы уверены, что у вас нет тараканов, не отказывайтесь от оплаты своей части счета за дезинфекцию».

Урмас Марди того же мнения: «По закону, каждый собственник обязан содержать свою квартиру в порядке, чтобы не страдали соседние собственности. Таракан - не домашнее животное, а вредитель, и люди должны понимать, что борьба с тараканами проводится в интересах всех владельцев квартир и препятствовать ей нельзя. Но, безусловно, важно сообщить о проблеме с тараканами на общем собрании, предупреждать о приходе дезинфекторов и так далее».

По словам специалиста по борьбе с насекомыми, в 80 процентах случаев достаточно одной обработки, но проблемные квартиры и их непосредственное окружение иногда приходится посещать повторно. «Мы делаем это примерно через месяц. Любимые укрытия тараканов - на кухне, особенно вокруг холодильника и раковины, в ванной комнате и туалете, но контроль должен осуществляться во всей квартире. Это в первую очередь делается для профилактики, потому что после обработки они могут начать очень интенсивно перемещаться: в основном, по трубам и вентиляционным шахтам, а еще через электророзетки», - объясняет Томсон.

Мнение, что причиной распространения тараканов являются мусорные баки, по мнению специалиста по борьбе с насекомыми, не совсем верно. «Тараканы могут в них забираться в поисках еды, но размножаться в них они не могут. Это происходит в помещении, где стоят мусорные баки, поэтому в нем нужно регулярно и тщательно делать уборку», - предупреждает Томсон.