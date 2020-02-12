Ученые определили степень готовности человечества к климатической катастрофе

Издание Phys.org опубликовало новый материал, в котором описаны результаты нового исследования ученых Университета штата Огайо, направленного на определение степени готовности человечества к климатической катастрофе. Так, было установлено, что люди не готовы объединяться для проведения операций, которые могли бы защитить человечество от природных бедствий.