Ученые определили степень готовности человечества к климатической катастрофе

Издание Phys.org опубликовало новый материал, в котором описаны результаты нового исследования ученых Университета штата Огайо, направленного на определение степени готовности человечества к климатической катастрофе. Так, было установлено, что люди не готовы объединяться для проведения операций, которые могли бы защитить человечество от природных бедствий.
По словам ученых, человеческое общество больше сфокусировано на решении последствий конкретных бедствий, будь то наводнение или пожар. В рамках нового исследование специалисты изучили актуальные работы коллег по поведенческой адаптации людей к изменению климата. В основном были рассмотрены индивидуальные стратегии выживания перед бедствиями, пишет Ferra. Так, отдельное домохозяйство было направлено на самостоятельное контролирование рисков с учетом собственной выгоды. Ученые заявляют, что на сегодняшний день человечество сфокусировано на ошибочных вещах, а также устранении неправильных проблем.
Авторы исследования отмечают необходимость внедрения новых методов, в числе которых сооружение эко-деревень, ограничение орошаемых сельскохозяйственных культур. Кроме того, по мнению ученых, политикам нужно начать поддерживать различные некоммерческие организации. Переход к данной стратегии позволит подготовить человечество к климатическим переменам.