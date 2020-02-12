Вышла из дома и исчезла: полиция развернула поиски пропавшей женщины
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в воскресенье в Пыхья-Пярнумаа 61-летней Мильви.
В Центр тревоги о пропаже Мильви информация поступила сегодня утром, которые обеспокоенные близкие сообщили, что она ушла из дома в неизвестном направлении и уже несколько дней не возвращается. В последний раз Мильви видели в родной деревне Паллика 9 февраля в 23 часа вечера. Ее телефон оставлен дома.
Полицейские вместе с добровольцами начали сегодня поиски в окрестностях дома Мильви и обследуют также ближайшие леса. Привлечены все поисковые собаки, местность обследуют на квадроцикле.
Мильви худощавого телосложения, ее рост около 155 сантиметров. У нее коричневые короткие волосы и серые глаза. На ней должны быть темная куртка, темно-синие джинсы и темные кроссовки. Она может быть в очках.
Полиция просит всех, кто видел Мильви или знает что-то об ее местонахождении, позвонить по номеру 529 5786 или 112.