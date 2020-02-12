Неудачи в еврокубках дорого обошлись эстонскому футболу

Если в этом году Эстония еще может выставить четыре клуба в европейские кубки, три места в Лиге Европы и одно место в Лиге чемпионов, то со следующего года от нашей страны в Европу попадут лишь три клуба: чемпион, обладатель Кубка и клуб, занявший второе место в чемпионате. Если чемпион или обладатель серебряных медалей выиграют Кубок Эстонии, то в лигу Европы отправится обладатель бронзовых медалей Премиум-лиги.

Эстония откатилась на 51-е место в рейтинге УЕФА после неудачных периодов выступлений в Европе в последние пять лет: именно за такой период рассчитывается рейтинг страны. Наши клубы если и преодолевали барьер первого отборочного раунда, то во втором раунде, где соперники уже сильнее, а наши клубы теряют роль "сеянных", европейская кампания наших клубов заканчивается поражениями.

Особенно черными для Эстонии стали кампании трех последних лет, когда наши клубы ни разу не сумели завоевать более чем 0,875 зачетного балла (сезон 2019-20), а поскольку более успешные годф, пришедшиеся на начало 2010-х, более в рейтинге не учитывались, Эстония с 42-го места опустилась на 51-е. И это еще не предел: на следующий год Эстонию могу обойти Косово и Фарерские острова, что означает для Эстонии если не потерю еще одного места в европейских кубках, то, например, чемпион Эстонии начнет свой путь в Лиге чемпионов не с первого отборочного раунда, а с самого первого, предварительного раунда, где встретится с командами Андорры или Сан-Марино.