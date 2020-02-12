Радостная новость: неужели квартиры в Таллинне подешевели?

По словам руководителя1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, цены квадратного метра квартирной собственности в течение полугода были стабильными и держались немного выше 2000 евро, и, хотя могут наблюдаться небольшие колебания, они не будут значительно снижаться.

«За последние десять лет больше всего выиграли владельцы дешевых микро-квартир и 1-2-комнатных квартир, стоимость которых с тех пор даже удвоилась. Ценыземельных участков в соседних с Таллинном самоуправлениях также значительно выросли. Например, если не принимать во внимание инфляцию, цены частныъх домов и дорогих квартир в Старом городе долгое время оставались на одном уровне», - объяснил Вахтер.

«Минусом ситуации на рынке недвижимости за последнее десятилетие является то, что люди, которые все эти годы снимали жилье, а теперь наконец решили купить его, вынуждены платить дороже, - сказал Вахтер.

В январе вТаллинне в общей сложности было заключено 985 сделок купли-продажи недвижимости на общую сумму 124 миллиона евро. Общая стоимость сделок снизилась на 14,4 процента в годовом исчислении и на 31 процент по сравнению с прошлым месяцем.

В январе в Таллинне была продана 741 квартира, что на 12,4 процента меньше, чем в декабре. Хотя средняя цена квадратного метра упала за месяц на 6,7 процента, она все еще на 3,8 процента выше, чем в январе прошлого года.

Самая дорогая квартира была продана за 522 000 евро, а самая дешевая –за 3000 евро.

В январе в Таллинне был продан 21 частный дом, что на 12 меньше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой дом был продан за 1,1 милиона евро, а самый дешевый - за 2000 евро.