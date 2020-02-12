Предложение водителя Bolt удивило пассажира: почему цена может резко вырасти?

«Водитель спросил, подойдет ли мне, если добавить небольшую сумму и мы поедем по другому пути, но доберемся быстрее. На мой вопрос, сколько добавить, водитель ответил, что два-три евро, то есть треть к установленной цене. Когда сказал, что я не тороплюсь, водитель был разочарован, как мне показалось», - пишет пожелавший сохранить анонимность читатель, с которым данный инцидент произошел в Тарту.

Пресс-секретарь Bolt Яан Лашманов говорит, что сам водитель не может ни менять, ни каким-либо образом манипулировать с ценой в приложении. Но стоит помнить, что цена, которая формируется при заказе поездки, является примерной и учитывает самый быстрый маршрут и предположительное время поездки. Поэтому в конце поездки цена может быть выше сформированной ранее в приложении, если маршрут был изменен или время в пути увеличилось.

«Цена может измениться в зависимости от скорости, погоды, дорожных условий и так далее. Именно первый фактор чаще всего влияет. Зачастую цена может оказаться выше, например, при попадании в пробки (временной тариф) или при использовании другого маршрута для объезда пробок (более длинный путь). Если клиент хочет, чтобы водитель следовал конкретному маршруту, об этом следует водителя проинформировать», - объяснил Лашманов принципы формирования цены.