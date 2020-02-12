Украинский защитник Владислав Веремеев пополнил ряды "Нымме Калью"

По словам главного тренера "Нымме Калью" Марко Кристала, Веремеев успешно проявил себя на зимнем турнире под эгидой Эстонского футбольного союза.

Сам защитник поблагодарил "Нымме Калью" за теплый прием. "Я рад, что присоединился к "Калью" и буду усердно работать для достижения целей команды", - добавил Веремеев.