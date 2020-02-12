Ср, 12.02.2020
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  • Украинский защитник Владислав Веремеев пополнил ряды "Нымме Калью"

Украинский защитник Владислав Веремеев пополнил ряды "Нымме Калью"

Vladislav Veremejev (vasakul) ja Nõmme Kalju peatreener Marko Kristal.

ФОТО: Nõmme Kalju FC

Таллиннский футбольный клуб "Нымме Калью" объявил о подписании контракта с 21-летним украинским левым защитником Владиславом Веремеевым, передает Rus.Err.ee.

По словам главного тренера "Нымме Калью" Марко Кристала, Веремеев успешно проявил себя на зимнем турнире под эгидой Эстонского футбольного союза.

Сам защитник поблагодарил "Нымме Калью" за теплый прием. "Я рад, что присоединился к "Калью" и буду усердно работать для достижения целей команды", - добавил Веремеев.

В сезоне 2018/2019 Веремеев играл за "Сумы" из первой лиги Украины.

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