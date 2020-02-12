Защитник клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз" перенес сердечный приступ во время матча с "Анахаймом"

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг опубликовал заявление касательно ситуации с защитником Джеем Баумистером, передает Sports.ru.
Хоккеист потерял сознание на скамейке запасных, ему потребовалась экстренная медицинская помощь. В результате матч между «Сент-Луисом» и «Анахаймом» (1:1) был перенесен.
«Сразу после смены за 7:50 до окончания первого периода сегодняшнего матча у Джея Баумистера на скамейке запасных случился сердечный приступ, и он потерял сознание. Благодаря оперативным действиям медицинского персонала нашей команды, врачей и массажистов «Анахайма» нам удалось стабилизировать состояние Джея. Он был в сознании и мог двигать руками и ногами, когда его отправляли в больницу Университета Калифорнии.
Сейчас он по-прежнему в сознании и проходит тщательное медицинское обследование. Новую информацию о состоянии здоровья Джея мы опубликуем в среду утром», – сообщил Армстронг.
В результате НХЛ приняла решение перенести матч на другой день.
«Из-за чрезвычайной ситуации, связанной с состоянием здоровья защитника «Блюз» Джея Боумистера, сегодняшний матч переносится на другое время. Точная дата будет названа позднее», – говорится в заявлении лиги.
Баумистер провел на льду 5 минут 34 секунды, его последняя смена длилась 1 минуту 20 секунд.