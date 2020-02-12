Читатель спрашивает ⟩ Почему в коммунальные платежи включается потребление воды, ведь за нее платят по счетчику

Стороннему наблюдателю трудно понять, что вкладывает в понятие "коммунальные платежи" автор объявления на портале недвижимости, но в квартирных товариществах так называют оплату расходов, которые несет квартирное товарищество.

Это затраты на управление домовым хозяйством, оплата потребленной собственником воды, а также плату за так называемую общую воду, то есть воду, использующуюся для содержания в чистоте лестничных площадок, лестниц и подъездов, а также других помещений общего пользования. Потребление воды в каждой квартире измеряется водомерами, и собственнику выставляется счет в соответствии с поданными показаниями.