Опрос: большинство жителей Ласнамяэ понятия не имеет, кто является старейшиной района

Согласно опросу, проведенному специалистами фирмы Kantor Emor, большинство жителей Таллинна - 38% - знает, что Лаури Лаатс является старейшиной Мустамяэ.

Вторым по известности старейшиной является руководитель Кесклинна Владимир Свет (33% опрошенных), а третье место в рейтинге занял руководитель Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд (его знают 12% опрошенных).

За ним разместились старейшины Нымме и Кристийне Грете Шиллис и Яанус Рийбе (по 11%), руководитель Пирита Тынис Лийнат (8%), глава Хааберсти Андре Ханимяги (6%) и старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн (6%).

Интересно, что в Ласнамяэ о Вяэне слышали лишь восемь процентов людей, а более известным среди опрошенных является Владимир Свет (43% респондентов).