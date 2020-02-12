Ср, 12.02.2020
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  • Опрос: большинство жителей Ласнамяэ понятия не имеет, кто является старейшиной района

Опрос: большинство жителей Ласнамяэ понятия не имеет, кто является старейшиной района

Андресу Вяэну достались в наследство от предыдущих старейшин все прежние проблемы района.

ФОТО: Рауль Меэ/Postimees

Проведенный по заказу мэрии Талинна опрос, в котором приняло участие 800 человек, показал, что среди руководителей столичных районов самым известным является глава Мустамяэ Лаури Лаатс, а наименее известными - старейшины Ласнамяэ Андрес Вяэн и Хааберсти Андре Ханимяги, пишет Rus.ERR.

Согласно опросу, проведенному специалистами фирмы Kantor Emor, большинство жителей Таллинна - 38% - знает, что Лаури Лаатс является старейшиной Мустамяэ.

Вторым по известности старейшиной является руководитель Кесклинна Владимир Свет (33% опрошенных), а третье место в рейтинге занял руководитель Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд (его знают 12% опрошенных).

За ним разместились старейшины Нымме и Кристийне Грете Шиллис и Яанус Рийбе (по 11%), руководитель Пирита Тынис Лийнат (8%), глава Хааберсти Андре Ханимяги (6%) и старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн (6%).

Интересно, что в Ласнамяэ о Вяэне слышали лишь восемь процентов людей, а более известным среди опрошенных является Владимир Свет (43% респондентов).

Опрос был проведен в ноябре 2019 года. В нем участвовали 800 таллиннцев.

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