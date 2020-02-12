Влияние бесснежной зимы: в Эстонии хотят запретить шипованную резину

Тартуская горуправа обсудила эту тему в понедельник и передала горсовету предложение, в котором не соглашается с полным запретом, но рекомендует ограничить использование шипованных шин. Также не одобряет запрет на шипованную резину полиция, которая рекомендует в интересах безопасности дорожного движения более подробно обсудить эту тему, пишет Tartu Postimees.

Большие расходы

По словам члена экономической комиссии Тартуского городского совета Тоомаса Каппа, каждое уважающее себя государство запретило шипованную резину, например, Германия, Австрия, Швейцария, Польша уже давно запретили использовать такие шины.

Поэтому экономическая комиссия выступила с предложением о запрете шипованных шин в Эстонии, поскольку каждый год город Тарту тратит сотни тысяч евро на восстановление дорожного покрытия и разметки, также для здоровья людей опасна попадающая в воздух из-за использования шипованной резины пыль.

Комиссия отмечает, что в течение пяти лет на восстановление одного километра асфальтированного покрытия уходит почти сто тысяч евро. Также добавляются расходы на восстановление маркировки, например, в 2019 году в Тарту на восстановление уличной маркировки ушло 115 000 евро.

В случае запрета на шипованные шины очень важно обслуживание дорог, дороги должны быть в таком состоянии, чтобы также зимой можно было безопасно ездить на ламельных шинах, отмечает Тоомас Капп. «Многие используют ламельные шины, почему это не могут делать и другие водители», - сказал он.

В то же время комиссия подчеркивает безопасность шипованных шин: в 2011 году шведское исследование установило, что шипованные шины уберегают от 42 процентов несчастных случаев.

Горуправа предложила, что собрание может обратиться с этим предложением в министерство, в котором взвесят возможность ограничения использования шипованных шин в зависимости от погоды.

«Разумнее было бы ограничить время использования шипованных шин, - считает руководитель отдела городского хозяйства Тартуской горуправы Рейн Хаак, которые не согласен с полным запретом на шипованные шины. Он считает, что при проживании в городе использование шипованных шин не сильно оправдано, но шипованная резина спасает на лесных дорогах.

Следует хорошо подумать

Поскольку в наше время люди много передвигаются, горуправа считает, что использование шипованной резины можно ограничить. Если в Эстонии сейчас в зимних условиях разрешено использовать шипованные шины с 1 октября до 30 апреля, Хаак предлагает, чтобы в дальнейшем можно было разрешать использовать шипованную резину с 1 декабря до конца февраля.

С таким предложение Союз эстонских городов и волостей уже выступал, сказал руководитель отделения по дорогам и железной дороге Министерства по коммуникациям Айн Таттер. «Каждый год, когда более теплая зима, поднимается эта тема, и каждый год, когда холодно и снежно зимой, тема быстро уходит с повестки дня, - говорит он. – На уровне государства здоровье и безопасность людей важнее, чем потраченные на асфальтированное покрытие деньги. До сих пор не было предложено хорошего решения, как ограничить их использование».

По оценке полиции, запрет в Эстонии шипованной резины надо взвесить. «Шипованные шины обеспечивают на покрытой льдом дороге более хорошее сцепление», - говорит руководитель патрульной службы Лыунаской префектуры Альвар Пяхкель. По его словам, если на дороге лед и снег, ламельная резина плохо влияет на безопасность движения. «Хотя нынешняя зима теплая и бесснежная, не стоит на этом основании делать далеко идущие выводы», - говорит полицейский.