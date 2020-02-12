Эксперты рассказали, как правильно собрать чемодан на пять дней отпуска

Предложенная техника сбора позволит вместить больше вещей в ручную кладь, при этом практически не помяв ее.

Все привыкли считать, что самая модная и современная методика укладывания одежды в чемодан заключается в скручивании каждой вещи в рулон. Она пришла на смену привычному складыванию. Но оказывается, есть еще более продвинутый способ. Благодаря ему, вам удастся уместить вещи на пять дней отдыха в стандартную ручную кладь.

Итак, для начала необходимо разместить первый предмет одежды на кровати или полу. Тщательно разровняйте. Затем сверху положите следующую вещь, повернутую на 90 градусов. Все остальные предметы также укладываются с вращением на 90 градусов, пока не соберется большая стопка вещей. Затем на самый ее верх по центру кладется нижнее белье и носки. После этого необходимо соединить все четыре угла, поднять получившийся тюк и положить его в чемодан.

Одежда, упакованная таким способом, по приезде на отдых оказывается менее помятой. Утверждается, что новая техника позволяет упаковать в стандартную ручную кладь пятидневный набор одежды, две пары обуви, а также туалетные принадлежности и косметичку. «Такая схема складывания одежды может на первый взгляд показаться идиотской, но она работает», — уверяют путешественники. Главный фокус максимальной вместимости заключается в том, что в этом случае заполняется все пространство в чемодане, без пустых углов.

Ранее о своих правилах сбора чемодана поделилась опытная путешественница Кэролайн Ясински. Во-первых, не стоит брать в путешествие одежду большого цветового разнообразия. Она рекомендует взять за основу два нейтральных цвета (черный, белый) и прибавить к ним два-три другие, которые сочетаются между собой. При этом стоит брать с собой только ту одежду, в которой вы чувствуете себя уверенно. Если в отеле предоставляются туалетные принадлежности — отлично! Свои оставьте дома.