Власти США обвинили Huawei в слежке за пользователями по всему миру

Стало известно, что американские власти обвинили китайскую технологическую компанию Huawei в осуществлении слежки за пользователями по всему миру, которая, к слову, могла продолжаться на протяжении 10 лет.
Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, со ссылкой на представителей властей США. Авторы отмечают, что все производители телекоммуникационной аппаратуры должны отрегулировать его так, чтобы правоохранительные органы стран имели доступ к данным пользователей мобильных операторов, системы которых они используют, пишет Ferra. В то же время производители оборудования не имеют права вмешиваться в мобильные сети без разрешения самого оператора.
Однако, по словам источника, китайский гигант пренебрег данным правилом. Так, согласно опубликованным материалам, в оборудование Huawei была интегрирована возможность захвата данных сетей. Именно так Huawei могла на протяжении 10 лет следить за пользователями по всему миру, получая доступ к их персональным данным. Представители компании же, в свою очередь, отвергли обвинения.