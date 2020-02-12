Власти США обвинили Huawei в слежке за пользователями по всему миру

Однако, по словам источника, китайский гигант пренебрег данным правилом. Так, согласно опубликованным материалам, в оборудование Huawei была интегрирована возможность захвата данных сетей. Именно так Huawei могла на протяжении 10 лет следить за пользователями по всему миру, получая доступ к их персональным данным. Представители компании же, в свою очередь, отвергли обвинения.