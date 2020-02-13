Вне дома: королевский жираф на золотом блюде французской кухни
Что важнее - хлеб или зрелище? А это как посмотреть. Ненавязчивая тихая музыка в ресторане а ля карт, безусловно, вторична: она служит фоном для наслаждения изысканной кухней. Блюда и напитки, подающиеся во время представления варьете, тоже играют второстепенную роль, ведь в данном случае гораздо важнее музыка, танец, яркие костюмы. А иногда шоу и еда органично сопровождают друг друга, иногда соперничают, но достигают общего результата – восторга зрителей. Так бывает редко, но на прошлой неделе это случилось.
Уже известный нашим читателям капитан Александр Гнутов, превративший кулинарию во вторую профессию и дело всей жизни, в очередной раз собрал в гастростудии Promo Cash & Carry своих друзей. Одних - для того, чтобы они прекрасно провели время, других же позвал на помощь. Обычно помощников перечисляют в конце, но уж слишком ярки, под стать самому Гнутову, они были, чтобы оставить их перечень напоследок.
Все звезды в гости будут к нам
На землю спустилось настоящее созвездие профессионалов: где вы еще увидите, как блюда наравне с официантами разносит по залу шеф-повар и владелец ресторана Mon Repos Владислав Дьячук, а вино разливает управляющий столичным рестораном «Чайковский» Юрий Братчик?
Кстати, о винах: коллекция из пяти вин, скрупулезно подобранных к каждому блюду, была специально доставлена по этому случаю из Прованса, а представляла напитки их поставщик – очаровательная Мария Люлль-Гизони.
Багеты испекли для этого ужина в популярной пекарне Crustum Анны и Василия Щирых.
Это вы все про еду, скажет привередливый читатель. А где же про зрелище, про шоу, про спектакль? Обещали ведь в начале. Да, участникам ужина предстояло не только наслаждаться мастерски приготовленными блюдами (не волнуйтесь, и о них расскажу – прим. В.К.), но и получить огромный эмоциональный заряд: французский ужин Александра Гнутова сопровождался мимическим спектаклем-феерией знаменитого театра Стаса Варкки «Королевский Жираф» или, раз уж у нас сегодня Франция - Le Giraffe Royal Théâtre. Они шли в ногу – блюда французской кухни, которые хотелось смаковать до бесконечности, и клоунада семейного театра Варкки, от которой, честно скажу, замирало сердце, а по спине бежали мурашки катарсиса.
Огромный Варкки – вечный белый клоун, даже когда он облачен в черную мантию, и две тоненькие клоунессы – жена Стаса Лариса Лебедева и выросшая в полноправного партнера их дочь Анна - завораживали зал своей филигранной пластикой, глубоким философским подтекстом каждого номера и рвущимися в клочья эмоциями, и это без единого слова!
При этом ни на минуту не чувствовалось, что мимы заполняют паузы между подачей блюд. Скорее, гастрономия чередовалась с искусством. Впрочем, все было чрезвычайно сбалансированно. Гнутов время от времени покидал открытую кухню, подходя, на радость гостей, к каждому столу и с присущей ему эмоциональностью рассказывая о каждом блюде. Специально снятое видео скажет вам гораздо больше, чем слова. Но посмотрев эти кадры, вернитесь все-так к тексту: там таки уже про еду.
Как чувство меры победило широту души
Александр Гнутов славится своей поистине пантагрюэлевской щедростью: на его званых ужинах обычно такие огромные порции, что одолеть все меню до конца некоторым не удается. Но заставлять дорогих гостей страдать от несварения в планы Александра все-таки не входит, поэтому на этот раз он пригласил в качестве консультанта своего близкого друга Владислава Дьячука, который посоветовал, как гармонично и не меняя технологической карты уменьшить порции… Но стоп, давайте лучше о вкусах. Напомню, ужин состоял из пяти блюд французской кухни, приготовленных по старинным рецептам. При этом Гнутов не следовал им слепо, а добавлял что-то свое, авторское, что, как оказалось, пошло только на пользу.
Чем-то Гнутов напоминает мушкетера: широкая натура, тонкий вкус, любовь к риску, ну и без французского шарма, разумеется, не обошлось. Только повар именно с такой харизмой мог приготовить огромные батоны мясного террина с фисташками и арманьяком. Только умелец мог включить в меню фуа-гра, на приготовление которой ушло три дня, и подать этот деликатес с трюфелями, маринованным инжиром и собственноручно испеченным сдобным бриошем.
Гнутов смело изменил марсельский рецепт буйабеса, добавив в него белое вино и шафрановый айоли.
Главное блюдо - лосось в слоеном тесте, которое Гнутов готовил в течение семи часов, со шпинатом и крем-фрешем - потрясло все вкусовые рецепторы. А десертов, на радость сладкоежкам, было целых три: классический крем-брюле с малиной, наинежнейший грушевый тарт с миндалем и тающие во рту канеле по-бордоски.
Сказать, что ужин удался – это ничего не сказать. Скажу, что стало немного страшно: Гнутов так высоко поднял планку, что в следующий раз ему или придется перещеголять самого себя или самому же себе и проиграть, чего очень бы не хотелось. Но не исключено, что он придумает что-то еще более ошеломляющее – на то он и Александр Гнутов.