Вне дома: королевский жираф на золотом блюде французской кухни

Уже известный нашим читателям капитан Александр Гнутов, превративший кулинарию во вторую профессию и дело всей жизни, в очередной раз собрал в гастростудии Promo Cash & Carry своих друзей. Одних - для того, чтобы они прекрасно провели время, других же позвал на помощь. Обычно помощников перечисляют в конце, но уж слишком ярки, под стать самому Гнутову, они были, чтобы оставить их перечень напоследок.

Все звезды в гости будут к нам

На землю спустилось настоящее созвездие профессионалов: где вы еще увидите, как блюда наравне с официантами разносит по залу шеф-повар и владелец ресторана Mon Repos Владислав Дьячук, а вино разливает управляющий столичным рестораном «Чайковский» Юрий Братчик?

Шеф-повар ресторана "Чайковский", а также шеф-повар и владелец ресторана Mon Repos Владислав Дьячук помогает другу. ФОТО: Сергей Фридман

Юрий Братчик, управляющий рестораном "Чайковский" и известный в Эстонии сомелье, не только разливал вино, но и выполнял роль распорядителя ужина. ФОТО: Сергей Фридман

Кстати, о винах: коллекция из пяти вин, скрупулезно подобранных к каждому блюду, была специально доставлена по этому случаю из Прованса, а представляла напитки их поставщик – очаровательная Мария Люлль-Гизони.

В окружении галантных кавалеров - поставщик вин Прованса в Эстонию - очаровательная Мария Люлль-Гизони. ФОТО: Сергей Фридман.

Багеты испекли для этого ужина в популярной пекарне Crustum Анны и Василия Щирых.

Анна и Василий Щирые со своим знаменитым хлебом. ФОТО: Сергей Фридман

Это вы все про еду, скажет привередливый читатель. А где же про зрелище, про шоу, про спектакль? Обещали ведь в начале. Да, участникам ужина предстояло не только наслаждаться мастерски приготовленными блюдами (не волнуйтесь, и о них расскажу – прим. В.К.), но и получить огромный эмоциональный заряд: французский ужин Александра Гнутова сопровождался мимическим спектаклем-феерией знаменитого театра Стаса Варкки «Королевский Жираф» или, раз уж у нас сегодня Франция - Le Giraffe Royal Théâtre. Они шли в ногу – блюда французской кухни, которые хотелось смаковать до бесконечности, и клоунада семейного театра Варкки, от которой, честно скажу, замирало сердце, а по спине бежали мурашки катарсиса.

Александр Гнутов обсуждает со Стасом Варкки детали выступления. ФОТО: Сергей Фридман

Огромный Варкки – вечный белый клоун, даже когда он облачен в черную мантию, и две тоненькие клоунессы – жена Стаса Лариса Лебедева и выросшая в полноправного партнера их дочь Анна - завораживали зал своей филигранной пластикой, глубоким философским подтекстом каждого номера и рвущимися в клочья эмоциями, и это без единого слова!

При этом ни на минуту не чувствовалось, что мимы заполняют паузы между подачей блюд. Скорее, гастрономия чередовалась с искусством. Впрочем, все было чрезвычайно сбалансированно. Гнутов время от времени покидал открытую кухню, подходя, на радость гостей, к каждому столу и с присущей ему эмоциональностью рассказывая о каждом блюде. Специально снятое видео скажет вам гораздо больше, чем слова. Но посмотрев эти кадры, вернитесь все-так к тексту: там таки уже про еду.

Как чувство меры победило широту души

Александр Гнутов славится своей поистине пантагрюэлевской щедростью: на его званых ужинах обычно такие огромные порции, что одолеть все меню до конца некоторым не удается. Но заставлять дорогих гостей страдать от несварения в планы Александра все-таки не входит, поэтому на этот раз он пригласил в качестве консультанта своего близкого друга Владислава Дьячука, который посоветовал, как гармонично и не меняя технологической карты уменьшить порции… Но стоп, давайте лучше о вкусах. Напомню, ужин состоял из пяти блюд французской кухни, приготовленных по старинным рецептам. При этом Гнутов не следовал им слепо, а добавлял что-то свое, авторское, что, как оказалось, пошло только на пользу.

Террин с фисташками и арманьяком. С него-то и начался ужин. ФОТО: Вера Копти

Чем-то Гнутов напоминает мушкетера: широкая натура, тонкий вкус, любовь к риску, ну и без французского шарма, разумеется, не обошлось. Только повар именно с такой харизмой мог приготовить огромные батоны мясного террина с фисташками и арманьяком. Только умелец мог включить в меню фуа-гра, на приготовление которой ушло три дня, и подать этот деликатес с трюфелями, маринованным инжиром и собственноручно испеченным сдобным бриошем.

Гнутов смело изменил марсельский рецепт буйабеса, добавив в него белое вино и шафрановый айоли.

Главное блюдо - лосось в слоеном тесте, которое Гнутов готовил в течение семи часов, со шпинатом и крем-фрешем - потрясло все вкусовые рецепторы. А десертов, на радость сладкоежкам, было целых три: классический крем-брюле с малиной, наинежнейший грушевый тарт с миндалем и тающие во рту канеле по-бордоски.

Апофеоз: запеченный в слоеном тесте лосось со шпинатом и крем-фрешем. Гарнир - салат из огурцов, сельдерея и, кажется, яблок. ФОТО: Вера Копти.