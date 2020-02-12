Ср, 12.02.2020
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Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении спортивной карьеры

Ксения Столбова и Федор Климов

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Российская фигуристка Ксения Столбова, выступающая в парном катании, объявила о завершении спортивной карьеры.

«Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы в ФФКР о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры.

Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания России, моих родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира.

Я с вами не прощаюсь, а говорю: «До встречи», – цитирует Столбову сайт Федерации фигурного катания России.

В паре с Федором Климовым Столбова – олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях и серебряный призер в парах, серебряный призер ЧМ-2014, четырехкратный призер чемпионатов Европы, чемпионка Универсиады-2013.

В 2018 году Столбова начала кататься с Андреем Новоселовым. В текущем сезоне они выступили на Гран-при России, где заняли 5-е место. Чемпионат России-2020 пара пропустила из-за травмы партнера.

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