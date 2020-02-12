Президент Турции грозит новыми ударами по войскам Асада в Идлибе

Он пригрозил предпринять все необходимое, чтобы оттеснить армию президента Сирии Башара Асада из сирийской провинции Идлиб.

Ранее Эрдоган уже предупреждал, что сирийская сторона заплатит очень высокую цену за каждое нападение на турецких военнослужащих. Кроме того президент Турции обвинил российские силы, поддерживающие Асада, в массовых расправах над мирным населением Идлиба.

Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе

В тот же день Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным Кремля, стороны обсудили ситуацию в Идлибе и отметили необходимость придерживаться существующих договоренностей об урегулировании конфликта, в том числе с помощью контактов профильных министерств.