Президент Турции грозит новыми ударами по войскам Асада в Идлибе

Армия Турции нанесет новые удары по сирийским правительственным силам, если турецким военнослужащим будет причинен даже малейший урон. Об этом заявил в Анкаре в среду, 12 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед соратниками из Партии справедливости и развития, пишет DW.com.
Он пригрозил предпринять все необходимое, чтобы оттеснить армию президента Сирии Башара Асада из сирийской провинции Идлиб.
Ранее Эрдоган уже предупреждал, что сирийская сторона заплатит очень высокую цену за каждое нападение на турецких военнослужащих. Кроме того президент Турции обвинил российские силы, поддерживающие Асада, в массовых расправах над мирным населением Идлиба.
Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Идлибе
В тот же день Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По данным Кремля, стороны обсудили ситуацию в Идлибе и отметили необходимость придерживаться существующих договоренностей об урегулировании конфликта, в том числе с помощью контактов профильных министерств.
Сирия при поддержке российской авиации ведет масштабную операцию в Идлибе. Это последний регион страны, находящийся под контролем джихадистов и повстанцев. Турция и Россия поддерживают в Сирии разные стороны. В начале февраля Анкара ультимативно потребовала от Дамаска отвести правительственные войска от турецких наблюдательных постов в Идлибе.