Картина дня: ежегодник Департамента внешней разведки, нападение на таксиста и налоговый департамент готовится к нашествию посетителей

Департамент внешней разведки Эстонии: вероятность войны мала, но страны Балтии должны учитывать возможность нападения России

Департамент внешней разведки Эстонии отмечает в своем ежегоднике, что вероятность военного нападения на Эстонию в текущем году мала, хотя полностью нельзя исключить угрозы, вытекающую из неверного расчета российского руководства. Читать далее...

Зверское нападение на таксиста: коллеги жертвы боятся работать по ночам, обвиняемые предстанут перед судом

Молодые люди, которые в ноябре 2018 года в Вильянди избили таксиста, в тяжелом состоянии поместили его в багажник и отправились на машине кататься, в четверг, 13 февраля, предстанут перед судом. Читать далее...

У вылетевшего из Риги самолета airBaltic заглох двигатель

Рейс авикомпании airBaltic из Риги в Малагу пришлось прервать из-за технической неисправности во время полета — у лайнера вышел из строя один из двигателей. Эту информацию авиакомпания подтвердила порталу Apollo. Читать далее...

Влияние бесснежной зимы: в Эстонии хотят запретить шипованную резину

Шипованные шины изнашивают дорожное покрытие, на восстановление которого уходит немало денег. Поэтому экономическая комиссия Тартуского городского совета в январе обратилась в горуправу с предложением взвесить, будет ли обоснованным обратиться к государству с пожеланием запретить шипованную резину в Эстонии. Читать далее...

Студия Postimees: не нужно брать штурмом сайт и контору Налогово-таможенного департамента

До начала подачи деклараций о доходах за прошлый год от частных лиц осталось несколько дней. Второй год страна живет при новой системе исчисления не облагаемого налогом минимума, но вопросов, страхов и мифов меньше не становится. Именно об этом мы говорили в студии Rus.Postimees с главным специалистом по налогам Налогово-таможенного департамента Татьяной Клеттенберг. Читать далее...

Предложение водителя Bolt удивило пассажира: почему цена может резко вырасти?

В редакцию Postimees обратился читатель, который был удивлен, когда водитель Bolt предложил ему заплатить на несколько евро больше установленной в приложении цены, но зато доехать до места назначения быстрее. Ситуацию помог прояснить пресс-секретарь Bolt. Читать далее...

Важно: как при декларировании доходов учитывать проценты по кредитам на жилье

Начиная с 15 февраля частные лица могут подать налоговую декларацию за 2019 год, в которой, помимо прочего, в сумме до 300 евро учитываются проценты по кредитам на жилье, уплаченные в прошлом году. Читать далее...

Из-за ликвидации приюта детей приходится возить за сто километров

Раквереский приют закрылся в последний день прошлого года из-за причине нехватки денег. Читать далее...

Спецслужбы США и Германии десятилетиями прослушивали более сотни стран

Центральное разведывательное управление США и Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) в рамках операции "Рубикон" более 50 лет через швейцарскую компанию по шифровке сообщений следили за секретными военными и дипломатическими переписками более 100 государств. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 11 февраля, совместном расследовании немецкой общественно-правовой компании ZDF, американской газеты Washington Post и швейцарского телевидения SRF. Читать далее...

Радостная новость: неужели квартиры в Таллинне подешевели?

Средняя стоимость квадратного метра квартиры в Таллинне в январе составила 2008 евро, что на 6,7 процента меньше, чем в декабре, утверждается в обзоре данных Земельного департамента, сделанном бюро недвижимости 1Partner. Читать далее...

«Ходатайствуйте о возвращении налогов»: мошенники пытаются обмануть жителей Эстонии

Отдел по киберинцидентам (CERT-EE) Департамента государственной инфосистемы (RIA) предупреждает о мошеннических письмах, распространяющихся от лица банка SEB. Читать далее...

Под ногами солдата взорвалась граната: обвинявшегося в халатности офицера Сил обороны оправдали