Пока взрослые проходили мимо: женщине стало плохо посреди улицы, ее спасла маленькая девочка

Посвященная Дню номера службы спасения пресс-конференция закончилась награждением детей, которые сделали важные звонки на номер 112. Всего Центр тревоги в этом году поблагодарил пятерых детей, которые заметили опасность, помогли близким или совершенно посторонних людям.

Так, десятилетняя Адеэле позвонила и рассказала, что за дверью стоит плохой человек и не уходит. Выяснилось, что посторонний человек пытался проникнуть в квартиру, в которой была только девочка, поскольку ее родители были на работе.

Ээрон сообщил о пожаре, он сильно паниковал, но диспетчер помогла ему успокоиться и тогда он объяснил, где точно вспыхнул пожар.

Каролийне из Пайде сообщила о женщине, которая сидит на скамейке и ее тошнит. Девочка просто проходила мимо и решила сообщить о нуждающейся в помощи. Потом мать Каролийне Ану позвонила в больницу, где ей сообщили, что ее дочь своим звонком спасла этой женщине жизнь.

14-летний Мартен пошел в магазин и во дворе увидел, что лежащего на земле мужчину. По совету диспетчера 112, подросток перевернул человека, чтобы он не лежал на животе.

По словам министра внутренних дел Марта Хельме, дети иначе относятся к окружающим, чем взрослые, и своими поступками спасают жизни. «Взрослый бы посмотрел и махнул на него рукой. Подумаешь, какой-то пьяница сидит на лавке или лежит где-то на земле, это не мое дело, протрезвеет», - озвучил мысли многих проходящих мимо людей Хельме.

В 2019 году Центр тревоги ответил на 957 668 звонков по номеру вызова экстренной помощи 112, общая продолжительность которых составила более 30 000 часов. В 395 198 случаях на помощь высылали полицию, спасателей или скорую помощь. Погодные условия существенно влияют на потребность людей в помощи и поэтому сравнительно прохладное лето было более спокойным в том, что касалось звонков и требовавших реакции инцидентов. В то же время, штормы, бушевавшие в Эстонии в октябре и декабре, вдвое подняли суточное число звонков — в сутки в Центр тревоги поступало более 4000 звонков.