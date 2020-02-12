Фотo ⟩ Микродомик на колесах - отличная идея

Американская компания Handcrafted Movement специализируется на создании микродомов для отдыха и туризма. На сей раз они представили дом на колесах, который можно легко сравнить с однокомнатной квартирой. Конечно, чтобы перевозить такой дом, понадобится, как минимум, солидный пикап.

ФОТО: syndyk.by

Общая площадь дома на колесах — 22 кв.м. Этого вполне хватило, чтобы разместить в нем кухню, гостиную, спальню и оставить еще много мест для хранения. Высота потолков позволила даже установить декоративные балки, чтобы обитатели этого домика чувствовали себя максимально комфортно, как в квартире в стиле лофт.