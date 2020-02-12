Ср, 12.02.2020
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  • Удиравший от полиции 15-летний водитель спровоцировал лобовое столкновение
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Фото ⟩ Удиравший от полиции 15-летний водитель спровоцировал лобовое столкновение
Полицейская машина врезалась в столб

Скрывающийся от полиции 15-летний юноша стал причиной ДТП на Ярвевана-теэ. Движение на месте аварии нарушено, сообщает Postimees.

Сегодня в 14 часов на Ярвевана-теэ полицейский автомобиль Škoda приказал остановиться двигающемуся в сторону Ласнамяэ автомобилю Volvo, водитель которого проигнорировал приказ стражей правопорядка. По предварительным данным, в ходе преследования Škoda совершила разворот возле дорожной развязке Юлемисте и поехала в сторону Мустамяэ. В результате разворота она врезалась в столб.

Volvo поехала дальше и повернула с Ярвевана-теэ на Веэренни, где столкнулась с ехавшей навстречу машиной Mercedes-Benz. Сидевший за рулем Volvo 15-летний юноша попытался сбежать с места происшествия, но его задержали другие участвовавшие в преследовании полицейские.

ДТП на Ярвевана.

ФОТО: Lugeja foto

С места происшествия для проверки состояния здоровья в больницу были доставлены 32-летний водитель Mercedes и 24-летний водитель полицейской машины Škoda.

Из-за ДТП на перекрестке Ярвевана-теэ и Веэренни движение нарушено, кроме того перекрыто железнодорожное движение.

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