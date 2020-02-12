Эстонская разведка: Кремль, ссылаясь на внешние угрозы, скрывает внутренние проблемы

«Углубляющаяся милитаризации общества вытекает из убеждения Кремля, что военный конфликт с Западом неизбежен и является скорее вопросом времени. Российское руководство считает, что война с Западом началась - сначала она ведется на информационном поле, но на территории других стран. Например, Россия рассматривает военную операцию в Сирии не как отдельную операцию, а как укрепление южного крыла на фронте с США. Точно так же для России то, что происходит на Украине, является лишь эпизодом конфронтации с США. Поэтому с российской точки зрения невозможно разрешить любой продолжающийся военный конфликт отдельно без учета всей картины», - считает департамент.

Департамент подтверждает, что российское руководство считает, что такая квази-военная ситуация требует мобилизации всех ресурсов общества и государства - подготовки населения к войне и концентрации ресурсов во многих областях, начиная с совершенствования мобилизационного оснащения, формирование территориальных оборонительных подразделений и патриотического воспитания и заканчивая массовой пропагандой и разведкой.

«Хотя некоторые из этих действий могут показаться гротескными (например, Юнармия, отряды детсадов), нельзя забывать, что самая широкая цель этого - увеличить военную мощь. Российское руководство надеется, что милитаризацией общества лучше подготовится к попыткам свержения или революции, которых опасается страшной атаке или революции. Кроме того, постоянная угроза войны в сознании людей поможет мобилизовать общество против внешнего врага и, таким образом, отвлечь от внутренних политических проблем, нарушений права, экономических и социальных проблем », - констатирует департамент.

Например, в 2015 году в России по инициативе министра обороны Сергея Шойгу была создана молодежная организация «Юнармия», общероссийское общественное движение детей и подростков с задачей патриотического воспитания молодежи, популяризация военной службы, интернационализм и борьба с экстремизмом. Эту организацию возглавляет военно-политическая группа Министерства обороны России.

Основной базой «Юнармии» являются школы, она охватывает детей в возрасте от восьми лет. Организация стремится к 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны охватить миллион членов, в прошлом году Юнармия насчитывала 589 000 человек.

Одним из проявлений милитаризации российского общества является интеграция военизированной организации ДОСААФ (Добровольное объединение армии, авиации и флота) с вооруженными силами, и ДОСААФ участвовала во всех недавних крупных учениях и продолжает расширяться.

По данным департамента, общенациональная сеть ДОСААФ используется российскими специализированными службами в качестве прикрытия для своей скрытой деятельности. Задачами ДОСААФ во время учений являются транспортировка войск, организация размещения подразделений территориальной обороны и сбор разведданных. Для сбора разведданных ДОСААФ использует гражданские корабли и самолеты (An-2, UAV-d).