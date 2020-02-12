Принц Гарри и Меган Маркл переехали в особняк российского бизнесмена

Особняк площадью 10 000 кв. футов, или 3 000 тысячи кв. м, окружен заливом. Здесь восемь спален, комната для дегустации вина, двухуровневая гостиная и игровая комната с барной стойкой. На кухне есть специальная печь для пиццы и камин ХVII века, привезенный из Франции. На территории расположен гостевой коттедж общей площадью 609 м2, уточняет Realtor.com.

Особняк принадлежит российскому бизнесмену. Однако его имя и условия сделки агентство недвижимости не разглашает, следует из публикации.