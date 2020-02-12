Принц Гарри и Меган Маркл переехали в особняк российского бизнесмена

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи переехали в поместье, расположенное в канадском Ванкувере. Стоимость дома составляет 10 млн фунтов, сообщает РБК со ссылкой на британский таблоид The Mirror.
Особняк площадью 10 000 кв. футов, или 3 000 тысячи кв. м, окружен заливом. Здесь восемь спален, комната для дегустации вина, двухуровневая гостиная и игровая комната с барной стойкой. На кухне есть специальная печь для пиццы и камин ХVII века, привезенный из Франции. На территории расположен гостевой коттедж общей площадью 609 м2, уточняет Realtor.com.
Особняк принадлежит российскому бизнесмену. Однако его имя и условия сделки агентство недвижимости не разглашает, следует из публикации.
Меган Маркл ранее выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Сообщалось, что особняк в колониальном стиле можно приобрести за 1,8 млн долларов. В нем четыре спальни и несколько каминов.