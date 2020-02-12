Ср, 12.02.2020
Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Владимир Зеленский
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Полиция Германии задержала в поезде объявленного в Эстонии в розыск мужчину

Проезд без билета стал роковым ⟩ Полиция Германии задержала в поезде объявленного в Эстонии в розыск мужчину

Железнодорожная станция в Германии.

ФОТО: Rüdiger Wölk / imago images / Scanpix

На выходных немецкая полиция задержала в пассажирском поезде в Гамбурге мужчину из Эстонии, который был объявлен в общеевропейский розыск за наркопреступление.

28-летний разыскиваемый попался из-за того, что ехал без билета в поезде на внутренней линии Гамбурга. В воскресенье вечером около 22:00 на гамбургской железнодорожной станции контролеры проверяли билеты выходивших из поезда пассажиров.

Так как у мужчины из Эстонии не было билета, контролеры передали его полиции. Стражи порядка проверили документы и установили, что Эстония объявила этого человека в общеевропейский розыск в связи с подозрением на совершение наркопреступления.

Полицейские доставили его в гамбургский отдел полиции, а оттуда - в следственную тюрьму. Теперь задержанного ожидает высылка в Эстонию.

Читать также

Актуально

Эстония

Читать также

НАВЕРХ