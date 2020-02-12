Проезд без билета стал роковым ⟩ Полиция Германии задержала в поезде объявленного в Эстонии в розыск мужчину

28-летний разыскиваемый попался из-за того, что ехал без билета в поезде на внутренней линии Гамбурга. В воскресенье вечером около 22:00 на гамбургской железнодорожной станции контролеры проверяли билеты выходивших из поезда пассажиров.

Так как у мужчины из Эстонии не было билета, контролеры передали его полиции. Стражи порядка проверили документы и установили, что Эстония объявила этого человека в общеевропейский розыск в связи с подозрением на совершение наркопреступления.