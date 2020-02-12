Водителей Bolt ждет спецпроверка от МВД Эстонии

«Если мы говорим о Bolt, то мне поступил сигнал из очень компетентных источников, что там ездят люди, которые не имеют на это права, у которых нет соответствующего разрешения на работу - те, кто попадают к нам на основании безвизового режима», - сказал Март Хельме сегодня на инфочасе в Рийгикогу.

По словам Хельме, теперь он хочет убедиться в благонадежности предприятия.

«Я собираюсь это проверить и, если выяснится, что эти сигналы не соответствуют действительности, я скажу, что эта фирма благонадежная. Если выяснится, что сигналы правдивые, я скажу, что фирма неблагонадежная. Доверяй, но проверяй. Это то, чем государство должно заниматься, государство должно поступать по-государственному», - сказал министр.