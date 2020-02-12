Внешняя разведка: российские кибероперации ставят под угрозу безопасность Эстонии

По оценке департамента, тем самым Россия делает из этого вывод, что проводящиеся ею кибероперации себя оправдывают и, таким образом, эти действия по-прежнему представляют угрозу и для безопасности Эстонии.

Как пишет в своем отчете ведомство, организуемые Россией кибероперации служат эффективным инструментом для достижения своих политических целей. Для их проведения не нужны значительные финансовые, человеческие и временные ресурсы, с другой стороны, они позволяют российской стороне действовать, не превышая порог, за которым следует вооруженный конфликт, отмечает департамент внешней разведки в своем ежегоднике «Эстония в контексте международной среды безопасности 2020».

По мнению экспертов департамента, цели, по которым бьют кибероперации России, одни и те же, одними и теми же остаются и целевые государства, в то же время расширились секторы воздействия, но прежними остаются стратегические задачи этих операций — демонстрировать статус сильной власти, сохранять внутреннюю стабильность.

Вместе с тем, меняются способы ведения киберопераций, поэтому крайне важно постоянно совершенствовать системы кибербезопасности, подчеркивает Департамент внешней разведки.

Ведомство напомнило, что Россия проводит кибероперации против демократических стран Запада с 1990-х годов. Если на первых порах они были направлены в основном против военного сектора, то с течением времени спектр целей постоянно расширялся.

Россия применяет кибероперации для похищения информации, подрыва единства между странами, усиления своего влияния, например, для провоцирования и усугубления конфликтов, препятствующих нормальным политическим процессам, для ответных мер за принятие решений, невыгодных России. Например, вслед за введением запрета на участие в соревнованиях российских спортсменов, с российской стороны последовали кибератаки на международные спортивные организации.

2019 год показал, что вновь и вновь выплывают наружу российские кибероперации, которые годами велись скрытно и незаметно, и не исключено, что таких операций еще немало.

Проводящиеся Россией кибероперации характеризует стремление использовать ситуации в свою пользу — обнаружив слабые места в системах защиты, соответствующие российские службы не медлят с их использованием, чтобы добиться своих целей.

Департамент внешней разведки напомнил о случае в феврале 2019 года, когда выявленную прореху в системе защиты уже через месяц Россия использовала в своей кибероперации против международного института. Этот случай подтверждает необходимость постоянного обновления программного обеспечения инфосистем.

Департамент подчеркнул, что Россия организует кибероперации против международных институтов главным образом с тем, чтобы похищать чувствительную информацию, выяснять политические взгляды стран, определять, как можно влиять на страны с тем, чтобы свернуть их на выгодный для России путь развития, как и кому адресовать свой нарратив в ходе информационных операций.