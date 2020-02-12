«Деньги - или здание взлетит на воздух»: эстонский банк получил письмо с угрозами

Сегодня после полудня в находящийся на улице Юликооли в Тарту банк LHV пришло письмо, в котором требовали виртуальные деньги, а точнее биткойны. Отправитель письма угрожал подорвать банк, если желаемая сумма не будет переведена.
Пресс-секретарь полиции Керли Вирк сказала Tartu Postimees, что полиция оценила ситуацию и не видит реальной угрозы. «Полиция решила не проводить в здании эвакуацию», - добавила она.
В том же здании находятся также зубная клиника Tiodent, предприятие тартуского мясника, недвижимость Kaarsilla, нотариальное бюро, а также редакция Tartu Postimees, радио Elmar, Kuku и Kanal2.
Группа саперов проверила основательно здание, но ничего опасного не обнаружила. Для установления личности угрожавшего и мотивов преступления полиция начала уголовное производство.