Ср, 12.02.2020
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  • «Деньги - или здание взлетит на воздух»: эстонский банк получил письмо с угрозами

«Деньги - или здание взлетит на воздух»: эстонский банк получил письмо с угрозами

Саперы в банке LHV.

ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Сегодня после полудня в находящийся на улице Юликооли в Тарту банк LHV пришло письмо, в котором требовали виртуальные деньги, а точнее биткойны. Отправитель письма угрожал подорвать банк, если желаемая сумма не будет переведена.

Пресс-секретарь полиции Керли Вирк сказала Tartu Postimees, что полиция оценила ситуацию и не видит реальной угрозы. «Полиция решила не проводить в здании эвакуацию», - добавила она.

В том же здании находятся также зубная клиника Tiodent, предприятие тартуского мясника, недвижимость Kaarsilla, нотариальное бюро, а также редакция Tartu Postimees, радио Elmar, Kuku и Kanal2.

Группа саперов проверила основательно здание, но ничего опасного не обнаружила. Для установления личности угрожавшего и мотивов преступления полиция начала уголовное производство.

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