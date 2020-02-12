Merko приступает к строительству нового отеля Hilton

Об этом BNS сообщил концерн Merko Ehitus, отметив, что в рамках заключенного договора Merko Ehitus Eesti построит шестиэтажное здание, в котором начнет работу первый в Балтийских странах отель Hampton by Hilton.

Стоимость договора почти 8,8 млн евро, к этой сумме еще будет добавлен налог с оборота. Объект должен быть сдан под ключ в декабре 2021 года.

Сейчас на этом месте располагается торговый центр, прежде когда-то был кинотеатр «Эха». Недвижимость по адресу Тартуское шоссе, 49 принадлежит фирме GVP Invest Estonia, собственником которой является миноритарный акционер фирмы-оператора сети Maxima, предприятия Vilniaus prekyba и бывший руководитель Maxima Grupė Миндаугас Багдонавичюс.

Эскиз трехзвездочного отеля Hampton by Hilton. ФОТО: Eskiis

AS Merko Ehitus Eesti напомнило, что предприятие специализируется на комплексных строительных проектах; в концерн входит также дорожно-строительное предприятие Tallinna Teede AS и AS Merko Infra, занимающееся строительством инфраструктурных сооружений.

Крупнейшим строительным предприятиям концерна присвоены международные сертификаты качества, охраны окружающей среды и безопасности труда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.