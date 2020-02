Merko приступает к строительству нового отеля Hilton

Об этом BNS сообщил концерн Merko Ehitus, отметив, что в рамках заключенного договора Merko Ehitus Eesti построит шестиэтажное здание, в котором начнет работу первый в Балтийских странах отель Hampton by Hilton.

Эскиз трехзвездочного отеля Hampton by Hilton.

AS Merko Ehitus Eesti напомнило, что предприятие специализируется на комплексных строительных проектах; в концерн входит также дорожно-строительное предприятие Tallinna Teede AS и AS Merko Infra, занимающееся строительством инфраструктурных сооружений.