В Пирита произошла тяжелая авария

По первоначальным данным, там лоб в лоб столкнулись автомобили Nissan Juke и Subaru Legacy. Работавший на месте происшествия полицейский рассказал, что, вероятно, водитель Nissan ехал по Пирита-теэ в направлении центра города, но в какой-то момент двигавшийся в противоположном направлении автомобиль Subaru пересек разделительную полосу, что привело к лобовому столкновению.

Медики доставили в больницу находившегося в Subaru мужчину и двух женщин из Nissan. Степень тяжести полученных ими травм устанавливается, но сейчас уже известно, что двое пострадали серьезно.

Из-за аварии на Пирита-теэ нарушено движение. Движение по направлению в Виймси в настоящий момент открыто, кроме того, открыта одна полоса по направлению в центр города.