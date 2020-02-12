В Киеве обсуждают возможность возобновления прекращенной в 2014 году подачи пресной воды в аннексированный Россией Крым. ФОТО: Aivar Aotäht

В Киеве обсуждают возможность возобновления прекращенной в 2014 году подачи пресной воды в аннексированный Россией Крым. Но с условием - в обмен на уступки в переговорах по Донбассу. Кремль уже заявил, что «размена» не будет.

Во вторник Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа», обладающей большинством в Верховной раде Украины, заявил, что согласился бы возобновить подачу днепровской воды на полуостров в обмен на существенный прогресс в переговорах о мирном урегулировании на Донбассе.

От слов Арахамии отмежевались спикер парламента Дмитрий Разумков и новый глава президентской администрации Андрей Ермак.

«Израильтяне продают воду практически в воюющую страну»

Арахамия заговорил об этом, отвечая на вопрос ведущего ток-шоу на телеканале «Прямой» Матвея Ганапольского.

«Я буду считать это [возобновление подачи воды] достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины, - сказал Арахамия. - Если будет обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями до Ростова, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей, и за это нужно подать воду в Крым - я бы на такое точно пошел».

Представители партии «Слуга народа» и ранее говорили о гипотетической возможности возобновления подачи воды в Крым.

Две недели назад «Радио Свобода» опубликовало записанный осенью прошлого года комментарий главы бюджетного комитета Верховной рады Юрия Аристова. «Была идея - продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну, зарабатывают. Фактически они решают свои социальные проблемы за счет такого. Может быть, и здесь… Как вариант, есть такая история», - говорил депутат от партии «Слуга народа».

На эти слова отреагировал Антон Кориневич, постпред президента Украины в Автономной Республике Крым (после аннексии Крыма представительство президента на полуострове было перемещено в Херсон). «Никакой воды до деоккупации», - написал он тогда в своем Фейсбуке.

«Мы будем подавать воду, обязательно, но только после освобождения Крыма от оккупантов. Разговоры о том, что это наносит ущерб жителям, другие сантименты - расскажите это в другом месте! Вы что, ожидали, что вам создадут комфортные условия?» - говорил «Радио Свобода» депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, бывший лидер меджлиса крымскотатарского народа (запрещен в России).

Аристову после этого пришлось оправдываться: «Не было никаких расчетов, не было ничего, была просто идея. Сейчас этот вопрос не обсуждается, в принципе».

Заявление Арахамии пришлось комментировать Ермаку на следующий день после вступления в должность главы офиса президента Украины. Ермак ранее занимал должность помощника Зеленского и отвечал за внешнюю политику - в том числе за отношения с Россией.

«Я имел возможность только прочитать о нем в интернете, поэтому сегодня я надеюсь, что увижу Давида и спрошу у него, что он имел в виду. Но могу вам сказать, что вчера это было личное мнение Давида Арахамии», - сказал Ермак.

Он добавил, что не разговаривал об этом с Дмитрием Козаком. Покинув правительство, Козак стал помощником Владимира Путина и теперь отвечает за украинское направление.

«Насколько мне известно, переговоры с Российской Федерацией и так называемыми представителями временно оккупированных территорий и тем более Крыма не ведутся. Говорить об этом гипотетически будет некорректно», - сказал журналистам спикер Разумков.

«Заигрывания с Кремлем только отдаляют нашу победу, - написала в Фейсбуке депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко. - Никакой воды в Крым, пока там есть оккупанты, не будет. Потому что это только узаконит и легитимизирует аннексию, отстрочит возвращение Крыма на долгую перспективу».

Зато Арахамию поддержал первый президент Украины Леонид Кравчук. «Мы все покупаем у России и часто переплачиваем, - сказал он в эфире телеканала Newsone, отвечая на вопрос, стоит ли Украине возобновить поставки воды в Крым в качестве жеста доброй воли. - Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос».

Эти поставки должны осуществляться на коммерческой основе, подчеркнул Кравчук.

Реакция Кремля

Идеи Киева о поставках воды в Крым на коммерческой основе могут рассматриваться, но это не может быть предметом для политических «разменов», заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Крым - это российский регион и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается также и водоснабжение этого региона. Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению этого региона на коммерческой или на иной основе, они могут быть рассмотрены», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Арахамии.

«Крым не может быть объектом каких-либо разменов, об этом речи не идет, - добавил представитель Кремля. - Что касается Донбасса, то это внутриукраинская проблема, и вы знаете, что мы делаем все возможное, чтобы способствовать ее урегулированию».

Почему в Крыму нет воды?

Раньше вода поступала в Крым из Днепра по Северо-Крымскому каналу. До 2014 года до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивалось через этот канал. В апреле 2014-го водоснабжение было полностью прекращено.

Проблему водоснабжения удалось частично решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин, пишет РИА Новости.

Сейчас вода из Северо-Крымского канала «просто вытекает в море», и Киеву выгодно осуществлять ее поставки на коммерческой основе, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. Как и Песков, он против увязки этого вопроса с ситуацией в Донбассе: «Вода на людей не меняется».

Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, где уровень воды в два раза ниже, чем год назад. Запасы трех водохранилищ, из которых снабжается город, составляют 26 млн кубометров, говорил неделю назад глава комитета по водному хозяйству Крыма Игорь Вайль.

Основные водохранилища Крыма к началу февраля в среднем были заполнены на 37%. Этих запасов хватит только на начало турсезона, заявлял Вайль.

5 февраля власти Симферополя решили ограничить подачу воды - с 10 февраля отключить горячее водоснабжение в будние дни, а холодную воду давать по графику - утром и вечером по четыре часа. В тот же день появилось уточнение: ограничений пока не будет, потому что начались дожди.