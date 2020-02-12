Хельме о прокремлевских телеканалах: их надо запретить в Эстонии

Член фракции Партии реформ Эркки Кельдо спросил Марта Хельме, как он в качестве министра оценивает то, что город Таллинн покупает рекламу на прокремлевском ПБК.

По словам Хельме, партия EKRE неоднократно говорила, что российские СМИ, которые функционируют на территории стран Балтии, могли бы быть закрыты в Эстонии. В качестве примера он привел прошлогоднее решение Национального совета по электронным СМИ Латвии прекратить трансляцию девяти российских каналов, пишет Postimees.

В то же время Хельме отметил, что, например, Таллинну он не может ничего предписывать. «К сожалению, министр внутренних дел ЭР должен был бы принять драконовские меры, чтобы диктовать местному самоуправлению, как они могут или не могут использовать свой бюджет», - сказал Хельме, добавив, что если КаПо обнаружит, что эти телеканалы представляют угрозу для безопасности Эстонии, то спецслужбы должны обратиться к правительству с конкретными предложениями.