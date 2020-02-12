Хельме о прокремлевских телеканалах: их надо запретить в Эстонии

На сегодняшнем инфочасе Рийгикогу министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) выполняющий обязанности премьер-министра, заявил, что ни одному городу или волости нельзя диктовать, как использовать бюджет или где покупать рекламу, но он придерживается мнения, что трансляция российских телеканалов в Эстонии должна быть ограничена, если не запрещена.
Член фракции Партии реформ Эркки Кельдо спросил Марта Хельме, как он в качестве министра оценивает то, что город Таллинн покупает рекламу на прокремлевском ПБК.
По словам Хельме, партия EKRE неоднократно говорила, что российские СМИ, которые функционируют на территории стран Балтии, могли бы быть закрыты в Эстонии. В качестве примера он привел прошлогоднее решение Национального совета по электронным СМИ Латвии прекратить трансляцию девяти российских каналов, пишет Postimees.
В то же время Хельме отметил, что, например, Таллинну он не может ничего предписывать. «К сожалению, министр внутренних дел ЭР должен был бы принять драконовские меры, чтобы диктовать местному самоуправлению, как они могут или не могут использовать свой бюджет», - сказал Хельме, добавив, что если КаПо обнаружит, что эти телеканалы представляют угрозу для безопасности Эстонии, то спецслужбы должны обратиться к правительству с конкретными предложениями.
«По моим данным, таких конкретно фиксированных предложений от спецслужб правительству ЭР не поступало. А поскольку местные самоуправления у нас автономны, я не вижу возможности, чтобы Министерство внутренних дел вмешивалось в их бюджетную политику и в их отношения со СМИ, особенно учитывая то, что в Эстонии действует свобода слова. Но в принципе наша партия придерживается мнения, что деятельность этих каналов на территории ЭР должна быть ограничена или даже запрещена», - заявил он.