Facebook заблокировал десятки аккаунтов, которые российская разведка использовала против Украины

Всего заблокировано 78 аккаунтов, 11 публичных страниц и 29 групп в Facebook, а также четыре аккаунта в Instargam. Отмечается, что в одной из заблокированных групп состояло более шести тысяч человек, передает NEWSru.

Некоторые из владельцев заблокированных аккаунтов выдавали себя за журналистов и пытались связаться с политиками, СМИ и общественными деятелями в регионах, пишет The Insider. Они размещали контент на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях, о российских военных действиях в Сирии, о предполагаемых утечках из Службы безопасности Украины и о падении малайзийского самолета в Донбассе в 2014 году, который, по данным международной следственной группы, был сбит российской зенитной ракетой.

«Хотя люди, стоявшие за этой сетью, пытались скрыть свои личности и взаимодействие, наше расследование обнаружило их связи с российской разведкой», - говорится в сообщении Facebook.

Радио «Свобода» сообщает, что Facebook, в частности, заблокировал учетную запись пользователя, представлявшегося как Тарас Павленко и выдававшего себя за корреспондента этого СМИ. Впервые о том, что «Тарас Павленко» выдал себя за журналиста «Свободы», изданию стало известно в 2016 году. Тогда на странице в Facebook был опубликован разговор с членом Меджлиса крымско-татарского народа Эскендером Бариевым.

Обозреватель The New York Times Бен Ниммо в материале Graphika.com обратил внимание на вопросы, которые «журналист» задавал Бариеву. Он спрашивал, в частности, об отношении крымских татар к пророссийски настроенным группам в присоединенном к РФ Крыму и украинскому праворадикальному движению «Правый сектор». Ниммо отмечает, что такие «журналисты» брали интервью у критиков Москвы и провоцировали собеседников на необдуманные заявления.