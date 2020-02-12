Рекордно теплый январь удержал в Эстонии цены на электричество на низком уровне

По-весеннему теплый январь и связанное с необычно теплой погодой низкое потребление электричества позволило в Эстонии удержать цены на электроэнергию на рекордно низком уровне. На снижение цен повлиял и рост уровня гидрорезервов в Северных странах. Об этом в своем обзоре энергорынка сообщил концерн Eesti Energia.
По данным концерна, в январе по сравнению с декабрем прошлого года средняя стоимость электроэнергии в Эстонии снизилась на 21% до 30,82 евро за мегаватт-час. В годовом сравнении снижение цен составило 44,72%.
Баланс гидрорезервуаров Северных стран, обеспечивающих энергией гидроэлектростанции, в месячном сравнении вырос до 17,9 тераватт-часов. Стоимость квоты двуокиси углерода в январе за год снизилась на 3,51% до 24,41 евро за тонну.
Средняя стоимость электричества в январе была на уровне 30,82 евро за мегаватт-час и в Латвии и Литве. Средняя стоимость электричества в Финляндии составила 27,16 евро и в Польше - 44,47 евро за мегаватт-час.
Снижение стоимости газа произошло на фоне теплой погоды, низкого потребления и снижения цен на нефть. Средняя биржевая стоимость газа на рынке Gaspool по сравнению с декабрем в январе упала на 21,29% до 11,59 евро за мегаватт-час. В годовом сравнении спад составил 47,24%.
Распространяющийся в Китае коронавирус стал основным фактором влияния на стоимость нефти — в январе цена сырой нефти в сравнении с декабрем упала на 2,3% до 63,67 долларов США за баррель.
Повлиять на цену нефти может еще и намеченное на февраль совещание OPEC+, на котором будет принято решение по поводу дальнейших ограничений на нефтепродукты.