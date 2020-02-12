Рекордно теплый январь удержал в Эстонии цены на электричество на низком уровне

По данным концерна, в январе по сравнению с декабрем прошлого года средняя стоимость электроэнергии в Эстонии снизилась на 21% до 30,82 евро за мегаватт-час. В годовом сравнении снижение цен составило 44,72%.

Баланс гидрорезервуаров Северных стран, обеспечивающих энергией гидроэлектростанции, в месячном сравнении вырос до 17,9 тераватт-часов. Стоимость квоты двуокиси углерода в январе за год снизилась на 3,51% до 24,41 евро за тонну.

Средняя стоимость электричества в январе была на уровне 30,82 евро за мегаватт-час и в Латвии и Литве. Средняя стоимость электричества в Финляндии составила 27,16 евро и в Польше - 44,47 евро за мегаватт-час.

Снижение стоимости газа произошло на фоне теплой погоды, низкого потребления и снижения цен на нефть. Средняя биржевая стоимость газа на рынке Gaspool по сравнению с декабрем в январе упала на 21,29% до 11,59 евро за мегаватт-час. В годовом сравнении спад составил 47,24%.

Распространяющийся в Китае коронавирус стал основным фактором влияния на стоимость нефти — в январе цена сырой нефти в сравнении с декабрем упала на 2,3% до 63,67 долларов США за баррель.