Торопитесь! Цена на этот участок уже выросла, а начиналась с одного евро!

В деревне Суйслепа на улице Вески ждет нового хозяина земельный участок площадью 2385 квадратных метров. Речь идет о сепараторном пункте Суйслепа, занесенном в государственный Регистр памятников культуры.

Находящееся на земельном участке здание находится в аварийном состоянии: отсутствуют электричество, вода и отопление. Осмотреть объект, а также получить подробную информацию можно по рабочим дням у советника по экономике Вильяндиской волостной управы.