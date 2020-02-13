Чт, 13.02.2020
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  • Торопитесь! Цена на этот участок уже выросла, а стартовала с одного евро!
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Торопитесь! Цена на этот участок уже выросла, а стартовала с одного евро!

Eurose alghinnaga krunt Viljandimaal.

ФОТО: osta.ee

Как сообщил портал Kodustiil, cтартовая цена этого объекта недвижимости начиналась с одного евро, а на момент публикации она составила уже 379 евро.

В деревне Суйслепа на улице Вески ждет нового хозяина земельный участок площадью 2385 квадратных метров. Речь идет о сепараторном пункте Суйслепа, занесенном в государственный Регистр памятников культуры.

Недвижимость в Вильяндимаа.

ФОТО: osta.ee

Находящееся на земельном участке здание находится в аварийном состоянии: отсутствуют электричество, вода и отопление. Осмотреть объект, а также получить подробную информацию можно по рабочим дням у советника по экономике Вильяндиской волостной управы. 

Недвижимость в Вильяндимаа.

ФОТО: osta.ee

С предложением можно ознакомиться на сайте интернет-аукциона osta.ee.

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