Студия Postimees: гражданство для детей оказалось фейком?

На этой неделе был провозглашен закон об упрощенном получении эстонского гражданства детьми серопаспортников и граждан третьих стран.
Представители оппозиции назвали эту поправку фейком. Изменение коснется полутора тысяч детей, большинство из которых имеют российский паспорт, и именно он может стать непреодолимым препятствием для получения эстонского гражданства. Зачем принимать такие законы, в которые вписаны заведомо невыполнимые условия?
Смотрите дискуссию в прямом эфире в пятницу, в 10:00! В студию Rus.Postimees приглашены Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) и Андрей Коробейник (Центристская партия).
- Не пора ли задуматься над тем, чтобы решить проблему гражданства для детей раз и навсегда?
- Что для этого необходимо сделать?
- Год назад всем серопаспортникам пообещали льготные условия для получения гражданства: бесплатное обучение эстонскому языку, договор с государством и даже оплачиваемый учебный отпуск до 20 дней в году. Где результаты?
- Перед выборами тогдашний глава МВД Катри Райк предложила открыть окно возможностей для серопаспортников, проживавших в Эстонии до 91 года. Продвигается ли эта идея?
- На этой неделе президент Керсти Кальюлайд зажгла красный свет закону о пенсионной реформе. Что намерены предпринять парламентарии?