Студия Postimees: гражданство для детей оказалось фейком?

Представители оппозиции назвали эту поправку фейком. Изменение коснется полутора тысяч детей, большинство из которых имеют российский паспорт, и именно он может стать непреодолимым препятствием для получения эстонского гражданства. Зачем принимать такие законы, в которые вписаны заведомо невыполнимые условия?