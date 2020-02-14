Пт, 14.02.2020
Россия активно продвигает исторический нарратив, игнорирующий исторические факты и пытающийся изменить общепризнанный взгляд на историю. Урмас Рейнсалу

Студия Postimees: гражданство для детей оказалось фейком?

На этой неделе был провозглашен закон об упрощенном получении эстонс­кого гражданства детьми серопаспортников и граждан третьих стран.

Представители оппозиции назвали эту поправку фейком. Изменение коснется полутора тысяч детей, большинство из которых имеют российский паспорт, и именно он может стать непреодолимым препятствием для получения эстонского гражданства. Зачем принимать такие законы, в которые вписаны заведомо невыполнимые условия? 

Смотрите дискуссию в прямом эфире в пятницу, в 10:00! В студию Rus.Postimees приглашены Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) и Андрей Коробейник (Центристская партия). 

  • Не пора ли задуматься над тем, чтобы решить проблему гражданства для детей раз и навсегда?
  • Что для этого необходимо сделать?
  • Год назад всем серопаспортникам пообещали льготные условия для получения гражданства: бесплатное обучение эстонскому языку, договор с государством и даже оплачиваемый учебный отпуск до 20 дней в году. Где результаты? 
  • Перед выборами тогдашний глава МВД Катри Райк предложила открыть окно возможностей для серопаспортников, проживавших в Эстонии до 91 года. Продвигается ли эта идея? 
  • На этой неделе президент Керсти Кальюлайд зажгла красный свет закону о пенсионной реформе. Что намерены предпринять парламентарии? 

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