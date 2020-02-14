Студия Postimees: Коробейник — вокруг закона о гражданстве много лжи; Осиновский — глупо было соглашаться с требованием Рейнсалу

На будущей неделе вступит в силу закон об упрощенном получении эстонского гражданства детьми серопаспортников и граждан третьих стран.
Представители оппозиции назвали эту поправку фейком. Изменение коснется полутора тысяч детей, большинство из которых имеют российский паспорт, и именно он может стать непреодолимым препятствием для получения эстонского гражданства. Зачем принимать такие законы, в которые включены заведомо невыполнимые условия?
На вопросы Rus.Postimees ответили Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) и Андрей Коробейник (Центристская партия).
Фрагмент дискуссии:
Евгений Осиновский: — Упрощение процедуры получения гражданства для детей — дело правильное. Социал-демократы в 2015 году тоже приложили к этому некоторые усилия. В 2016 году в Эстонии закончилось воспроизводство серых паспортов, дети серопаспортников стали, по сути, получать автоматически эстонское гражданство. И следующим естественным шагом является облегчение условий получения гражданства для тех детей, чьи родители являются гражданами третьих стран.
Соответствующий законопроект значился уже в коалиционном договоре прошлого созыва, но принят не был. Он коснулся бы примерно 6000 детей, но в свое время его принятию помешало то, что партия Isamaa сменила лидера и позицию по этому вопросу.
Конечно же, социал-демократы рады, что в новом правительстве данное изменение к закону все же было принято, хотя поправка в итоге оказалась косметической.
1500 детей как бы получают право на получение эстонского гражданства, но при этом 91% из них этой возможностью не смогут воспользоваться, так как до 18 лет они не вправе отказаться от российского гражданства (законы РФ не позволяют — прим.ред.).
Андрей Коробейник: — В реальности эти дети, чьи родители подадут заявку до совершеннолетия, смогут получить гражданство по достижении 18 лет.
В данном случае некорректно говорить о том, что эти дети будут лишены возможности получить эстонское гражданство. Это ложь! Дети получат гражданство после 18 лет, при наличии желания. Более того, у них будет выбор между гражданствами разных стран.
Евгений Осиновский: — Человека невозможно лишить гражданства ЭР, если он не имеет этого гражданства. Фактическое решение правительства о выдаче гражданства ЭР принимается только после того, как ходатай предъявит свидетельство о том, что он освобожден от российского гражданства (от которого в России до 18 лет не освобождают — прим. ред.). А это может произойти только по достижении совершеннолетия. Конечно, до этого их никто не будет лишать гражданства Эстонии — просто потому, что им никто его еще не даст.
Не понимаю, как Центристская партия могла согласиться с требованием Урмаса Рейнсалу вписать эту «глупость» в законопроект. Исамаалитчики, конечно, не скрывают, что их цель — максимально ограничить круг тех, кто получает эстонское гражданство.
Именно по этой причине они этот пункт туда и вписали, чтобы дети не получили эстонское гражданство. Они того и хотели. И я их понимаю, но вас, центристов, не очень пониманию.
Андрей Коробейник: — Ситуация очень проста. В правительстве — разные партнеры. И как сказал сам Евгений, социал-демократы в прошлом созыве даже не подали подобный законопроект, не договорившись с одним из партнеров. А мы договорились!
Если бы этот законопроект принят не был, то дети — российские граждане — и после 18 лет не получили бы гражданство Эстонии! Главный смысл закона не в том, чтобы кому-то конкретно дать гражданство, а чтобы возможность его получения была у всех. Раньше у этих детей такой возможности не было.
— А что мешало принять закон без внесения в него невыполнимого требования о предоставлении справки об отказе ребенка от гражданства России?
Андрей Коробейник: — Примерно то же, что помешало социал-демократам принять их законопроект. Для Центристской партии важно, чтобы серых паспортов в какой-то момент не осталось вообще. Это наша позиция, отраженная в политической программе, и мы реализуем настолько, насколько это позволяет политическая конъюнктура.
— Только серых паспортов у нас как было 70 тысяч, так и остается 70 тысяч…
Андрей Коробейник: — За сокращение их числа борется только Центристская партия! Когда социал-демократ Катри Райк (в конце 2018 года — прим.ред.) предложила открыть окно возможностей для серопаспортников, социал-демократы открестились от нее, заявив, что это ее личная позиция. Если бы у нас были союзники в этом вопросе, то мы бы поддержали эту идею.
Евгений Осиновский: — Центристская партия, будучи партией премьера, вообще-то говорит о том, что уменьшение серопаспортников — большой приоритет для партии, но ни одного шага в этом направлении не предприняла!
Андрей Коробейник: — Сделала! Мы приняли законопроект об упрощенном получении эстонского гражданства детьми.
Евгений Осиновский: — Этот законопроект вообще не связан с серыми паспортами, он касается детей граждан третьих стран.
— Не пора ли задуматься над тем, чтобы решить проблему гражданства раз и навсегда?
Евгений Осиновский: — Более глобальные изменения в политике гражданства требуют наличия союзников. Центристов и социал-демократов здесь будет недостаточно. Мы между собой, конечно же, договоримся. Нужно учитывать общие настроения в обществе, а они в последние годы стали неблагоприятными и продолжают ухудшаться.
Непонятно, зачем центристы умудрились всё испортить с гражданством для детей. За этим ведь стоят реальные люди, которые пойдут за паспортом и ничего не получат. Партия Isamaa своего и без этого добилась — она продавила колоссальную пенсионную реформу, которая центристам не нужна.
Андрей Коробейник: — Это не так! Центристская партия вполне себе ее поддерживает.
Евгений Осиновский: — Теперь уже поддерживает. Это не ваша реформа. Это ваш компромисс в контексте коалиции.
Андрей Коробейник: — Слушайте, социал-демократы, а не пора ли вам определиться с своей позицией в отношении того, чтобы предоставить окно возможностей серопаспортникам?
Евгений Осиновский: — Я лично это поддерживаю!
Андрей Коробейник: — А партия?
Евгений Осиновский: — Партия сегодня этот вопрос не обсуждала. В программе социал-демократов всегда был пункт о том, что мы готовы обсуждать и находить компромиссы по ряду вопросов о гражданстве.
Андрей Коробейник: — Центристская партия работает в этом направлении, а социал-демократы не могут даже определиться с позицией.
Евгений Осиновский: — Давайте тогда инициируйте законопроект об окне возможностей! Вы же партия премьер-министра. Или спрошу по-другому: если вдруг в парламенте будет инициирован такой закон, центристы его поддержат?
Андрей Коробейник: — Мы поддержим его, если этот законопроект будет иметь парламентское большинство.
— А без всяких «если» вы не готовы поддержать такую инициативу?
Андрей Коробейник: — Если цена этого законопроекта заключается в том, что коалиция развалится и к власти придут социал-демократы и Партия реформ, то нет — не поддержим! Это вопрос адекватности мер.
Подробнее в повторе!
- Не пора ли задуматься над тем, чтобы решить проблему гражданства для детей раз и навсегда?
- Что для этого необходимо сделать?
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