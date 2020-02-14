Студия Postimees: Коробейник — вокруг закона о гражданстве много лжи; Осиновский — глупо было соглашаться с требованием Рейнсалу

Если бы этот законопроект принят не был, то дети — российские граждане — и после 18 лет не получили бы гражданство Эстонии! Главный смысл закона не в том, чтобы кому-то конкретно дать гражданство, а чтобы возможность его получения была у всех. Раньше у этих детей такой возможности не было.

— А что мешало принять закон без внесения в него невыполнимого требования о предоставлении справки об отказе ребенка от гражданства России?

Андрей Коробейник: — Примерно то же, что помешало социал-демократам принять их законопроект. Для Центристской партии важно, чтобы серых паспортов в какой-то момент не осталось вообще. Это наша позиция, отраженная в политической программе, и мы реализуем настолько, насколько это позволяет политическая конъюнктура.

— Только серых паспортов у нас как было 70 тысяч, так и остается 70 тысяч…

Андрей Коробейник: — За сокращение их числа борется только Центристская партия! Когда социал-демократ Катри Райк (в конце 2018 года — прим.ред.) предложила открыть окно возможностей для серопаспортников, социал-демократы открестились от нее, заявив, что это ее личная позиция. Если бы у нас были союзники в этом вопросе, то мы бы поддержали эту идею.

Евгений Осиновский: — Центристская партия, будучи партией премьера, вообще-то говорит о том, что уменьшение серопаспортников — большой приоритет для партии, но ни одного шага в этом направлении не предприняла!

Андрей Коробейник: — Сделала! Мы приняли законопроект об упрощенном получении эстонс­кого гражданства детьми.

Евгений Осиновский: — Этот законопроект вообще не связан с серыми паспортами, он касается детей граждан третьих стран.

— Не пора ли задуматься над тем, чтобы решить проблему гражданства раз и навсегда?

Евгений Осиновский: — Более глобальные изменения в политике гражданства требуют наличия союзников. Центристов и социал-демократов здесь будет недостаточно. Мы между собой, конечно же, договоримся. Нужно учитывать общие настроения в обществе, а они в последние годы стали неблагоприятными и продолжают ухудшаться.

Непонятно, зачем центристы умудрились всё испортить с гражданством для детей. За этим ведь стоят реальные люди, которые пойдут за паспортом и ничего не получат. Партия Isamaa своего и без этого добилась — она продавила колоссальную пенсионную реформу, которая центристам не нужна.

Андрей Коробейник: — Это не так! Центристская партия вполне себе ее поддерживает.

Евгений Осиновский: — Теперь уже поддерживает. Это не ваша реформа. Это ваш компромисс в контексте коалиции.

Андрей Коробейник: — Слушайте, социал-демократы, а не пора ли вам определиться с своей позицией в отношении того, чтобы предоставить окно возможностей серопаспортникам?

Евгений Осиновский: — Я лично это поддерживаю!

Андрей Коробейник: — А партия?

Евгений Осиновский: — Партия сегодня этот вопрос не обсуждала. В программе социал-демократов всегда был пункт о том, что мы готовы обсуждать и находить компромиссы по ряду вопросов о гражданстве.

Андрей Коробейник: — Центристская партия работает в этом направлении, а социал-демократы не могут даже определиться с позицией.

Евгений Осиновский: — Давайте тогда инициируйте законопроект об окне возможностей! Вы же партия премьер-министра. Или спрошу по-другому: если вдруг в парламенте будет инициирован такой закон, центристы его поддержат?

Андрей Коробейник: — Мы поддержим его, если этот законопроект будет иметь парламентское большинство.

— А без всяких «если» вы не готовы поддержать такую инициативу?

Андрей Коробейник: — Если цена этого законопроекта заключается в том, что коалиция развалится и к власти придут социал-демократы и Партия реформ, то нет — не поддержим! Это вопрос адекватности мер.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: гражданство для детей оказалось фейком? ФОТО: Remo Tõnismäe