Таллинн принял решение о реконструкции Петербургского шоссе

Мэр Таллинна Михаил Кылварт утверждает, что подготовка проекта реконструкции Петербургского шоссе начнется уже в этом году: "Мы считаем, что ждать больше нельзя. Мы решили в этом году приступить к подготовительным работам. Речь прежде всего идет о подготовке проектирования. При таком масштабном проекте только на проектирование уйдет полтора года".