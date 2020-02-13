Таллинн принял решение о реконструкции Петербургского шоссе

Мэрия Таллинна приняла принципиальное решение о необходимости реконструкции Петербургского шоссе - город готов вкладывать в строительство свои деньги, но желает получить и государственную помощь, пишет Rus.ERR.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт утверждает, что подготовка проекта реконструкции Петербургского шоссе начнется уже в этом году: "Мы считаем, что ждать больше нельзя. Мы решили в этом году приступить к подготовительным работам. Речь прежде всего идет о подготовке проектирования. При таком масштабном проекте только на проектирование уйдет полтора года".
Реконструироваться будет участок дороги от перекрестка Вяо до улицы Маяка длиной в шесть километров. Помимо замены дорожного полотна планируется заменить все прилегающие коммуникации, но в одиночку городу такой проект не осуществить, так как приблизительная стоимость реконструкции составляет 40 миллионов евро.
Реконструкция Петербургского шоссе начнется не раньше чем через несколько лет.