Чт, 13.02.2020
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Таллинн принял решение о реконструкции Петербургского шоссе

Петербургское шоссе.

ФОТО: SANDER ILVEST/

Мэрия Таллинна приняла принципиальное решение о необходимости реконструкции Петербургского шоссе - город готов вкладывать в строительство свои деньги, но желает получить и государственную помощь, пишет Rus.ERR.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт утверждает, что подготовка проекта реконструкции Петербургского шоссе начнется уже в этом году: "Мы считаем, что ждать больше нельзя. Мы решили в этом году приступить к подготовительным работам. Речь прежде всего идет о подготовке проектирования. При таком масштабном проекте только на проектирование уйдет полтора года".

Реконструироваться будет участок дороги от перекрестка Вяо до улицы Маяка длиной в шесть километров. Помимо замены дорожного полотна планируется заменить все прилегающие коммуникации, но в одиночку городу такой проект не осуществить, так как приблизительная стоимость реконструкции составляет 40 миллионов евро.

Реконструкция Петербургского шоссе начнется не раньше чем через несколько лет. 

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