Рейтинги партий: поддержка центристов пошла на спад

Согласно опросам, проведенным в период с 16 января по 11 февраля, за возглавляющую рейтинг Партию реформ сейчас готовы проголосовать 34,9% избирателей.

На второй строчке расположилась Центристская партия, которую поддерживают 20,4% опрошенных. За последние три недели снизилась на 2,6%.

Поддержка Консервативной народной партии составляет 15,3%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (9,4%). За партию "Ээсти 200" голоса готовы отдать 8,4 процента респондентов. За "Отечество" голоса готовы отдать 6,2% опрошенных. Зеленых поддерживает 3,2 процента людей.

Правящую коалицию поддерживает 41,9 процента опрошенных, а оппозицию 44,3%.