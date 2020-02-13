Хелари Мягисалу проиграл схватку за бронзу на ЧЕ по борьбе

После пораженя в полуфинале от представителя Армении Геворга Габрияна Мягисалу вчера вечером в схватке за бонзовую медаль сражался с представителем Азербайджана Мурадом Базаровым. Опытный представитель закавказской республики быстро поставил нашего спортсмена в положение догоняющего, а во второй половине поединка судьи и вовсе остановили поединок за явным преимуществом азербайджанского спортсмена. Итог для Мягисалу - пятое место на чемпионате Европы.