Чт, 13.02.2020
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Хелари Мягисалу проиграл схватку за бронзу на ЧЕ по борьбе

Хелари Мягисалу.

ФОТО: Tairo Lutter

Хелари Мягисалу в бронзовой схватке в категории до 60 кг ЧЕ по борьбе уступил представителю Азербайджана Мураду Базарову.

После пораженя в полуфинале от представителя Армении Геворга Габрияна Мягисалу вчера вечером в схватке за бонзовую медаль сражался с представителем Азербайджана Мурадом Базаровым. Опытный представитель закавказской республики быстро поставил нашего спортсмена в положение догоняющего, а во второй половине поединка судьи и вовсе остановили поединок за явным преимуществом азербайджанского спортсмена. Итог для Мягисалу - пятое место на чемпионате Европы.

Другие эстонские борцы грекоримского стиля выступил сверхнеудачно, ограничившись в Риме лишь одной схваткой. В весовой категории до 67 кг Отть Саар разгромно проиграл турку Энешу Базару 1:10, Ранет Кальюла  (77 кг) проиграл белорус Павлу Ляху 0:7, а Эрик Инт в категории до 87 кг уступил турку Метехану Базару со счетом 0:4.

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