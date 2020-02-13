Хелари Мягисалу проиграл схватку за бронзу на ЧЕ по борьбе

Хелари Мягисалу в бронзовой схватке в категории до 60 кг ЧЕ по борьбе уступил представителю Азербайджана Мураду Базарову.
После пораженя в полуфинале от представителя Армении Геворга Габрияна Мягисалу вчера вечером в схватке за бонзовую медаль сражался с представителем Азербайджана Мурадом Базаровым. Опытный представитель закавказской республики быстро поставил нашего спортсмена в положение догоняющего, а во второй половине поединка судьи и вовсе остановили поединок за явным преимуществом азербайджанского спортсмена. Итог для Мягисалу - пятое место на чемпионате Европы.
Другие эстонские борцы грекоримского стиля выступил сверхнеудачно, ограничившись в Риме лишь одной схваткой. В весовой категории до 67 кг Отть Саар разгромно проиграл турку Энешу Базару 1:10, Ранет Кальюла (77 кг) проиграл белорус Павлу Ляху 0:7, а Эрик Инт в категории до 87 кг уступил турку Метехану Базару со счетом 0:4.