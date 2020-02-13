Гол Александра Овечкина признан лучшим за всю историю НХЛ

Три матча состоялись в регулярном первнестве НХЛ минувшей ночью, а спортивное издание ESPN подвели итоги опроса "Лучший гол в истории лиги".
Форвард «Бостона» Давид Пастрняк забросил три шайбы в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1) и был признан первой звездой.
Чех довел число голов в этом сезоне до 41 и вышел на первое место в гонке снайперов, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 40 шайб. При этом россиянин провел на три матча меньше, чем Пастрняк. Всего в 58 играх сезона Пастрняк набрал 81 (41+40) очко, передает Sports.ru.
Сам Овечкин, вернее его гол в 2006 году в ворота «Финикс Койотис» был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN. Овечкин забросил шайбу в падении с острого угла. Встреча завершилась победой «столичных» со счетом 6:1.
Результаты остальных поединков:
Лос-Анджелес - Колорадо 4:3
Ванкувер - Чикаго 2:0