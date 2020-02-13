Гол Александра Овечкина признан лучшим за всю историю НХЛ

Чех довел число голов в этом сезоне до 41 и вышел на первое место в гонке снайперов, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 40 шайб. При этом россиянин провел на три матча меньше, чем Пастрняк. Всего в 58 играх сезона Пастрняк набрал 81 (41+40) очко, передает Sports.ru.