Сборная Эстонии сотворила сенсацию на чемпионате Европы

В первом матче первая ракетка Эстонии Кристин Кууба победила в двух партиях Сораю де Виш Эйберген 21:18 и 22:20. Второй поединок для Эстонии сложился неудачно - Геттер Саар в поединке с Гайл Махулетте уже в начале встречи вывихнула ногу и не смогла продолжить поединок. В третьем матче Кати-Креэт Марран обыграла 16-летнюю надежду голландского биатлона Надю Чукри 25:23, 21:13.

В первом парном поединке сборная Эстонии выставила не самый сильный состав в лице 16-летней Катлин Крууз и Рамоны Юпрус. Голландкам Черил Сейнен и Деборе Йиль не составило труда легко переиграть наших спортсменок 21:8 и 21:9.

Все решилось в парном поединке первых номеров сборных Эстонии и Голландии. Кристин Кууба и Кати-Креэт Марран в сложном поединке одержали верх 21:19 и 21:16 над одной из лучших пар Европы Имке ван дер Аар и Алисой Тиросентоно.