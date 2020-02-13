Фото и видео ⟩ В Пыхья-Таллинне произошел пожар в жилом доме: один человек погиб

По словам пресс-секретаря спасательного департамента, сообщение о пожаре по адресу Пебре, 7 поступило в центр тревоги в 8.04.

К тому времени, когда спасатели прибыли на место, огонь охватил чердак. В одной из квартир спасатели обнаружили тело погибшего человека. Из здания эвакуировали 15 человек, они не пострадали.