Фото и видео ⟩ В Пыхья-Таллинне произошел пожар в жилом доме: погиб 75-летний мужчина

Огонь быстро распространился по всему дому и добрался до самой крыши. Спасатели эвакуировали 15 жильцов через окна и подъезд, 12 из них увезли в больницу. Пожар начался в квартире на первом этаже, где нашли труп 75-летнего мужчины. По первоначальным данным, причиной пожара могло стать курение в квартире.

13 февраля в 8.04 поступило сообщение, что в Таллинне на улице Пебре горит трехэтажное деревянное здание. На тот момент пламя уже распространилось выше первого этажа и быстро поднималось к крыше. Спасатели эвакуировали через окна 15 человек, из которых 12 были доставлены в больницу для обследования здоровья. Местные жители были оповещены о возможности отравления дымом от пожара.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в квартире труп 75-летнего мужчины. У погибшего были проблемы со здоровьем, связанные с двигательной активностью. К сожалению, в квартире не было обнаружено дымового датчика, и никто из жильцов не слышал его сигнала, который мог бы спасти жизнь мужчины. По предварительным данным, причиной пожара могло стать курение в квартире.

В этом году в пожарах погибли пять человек, из них трое в Харьюмаа. В прошлом году всего в пожарах погибли 43 человека, 19 из которых люди старше 60 лет. Девять погибших были люди с ограниченными возможностями.