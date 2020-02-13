Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе выходит на эстонский рынок

На этой неделе Министерство экономики и коммуникаций дало европейским коллегам свое согласие на открытие автобусных линий по маршрутам Берлин-Таллинн, Варшава-Таллинн и Прага-Таллинн. С соответствующими ходатайствами к транспортным властям обратился перевозчик Flixbus Polska.

"Мы находимся на этапе подготовки к началу работы в странах Балтии. Линии, соединяющие Таллинн с другими европейскими столицами, такими как Берлин и Варшава, являются одними из наших главных приоритетов и планируются к запуску еще в первой половине 2020 года", - подтвердил управляющий директор FlixBus в Польше, Украине и странах Балтии Михал Леман.