Чт, 13.02.2020
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Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе выходит на эстонский рынок

Автобусы Flixbus.

ФОТО: Manfred Segerer, via www.imago-images.de/imago images/Manfred Segerer

Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе, немецкая компания Flixbus уже в первом полугодии 2020 года планирует приступить к обслуживанию линий из Таллинна в города Восточной и Западной Европы. Конкуренты заявляют о своей готовности к появлению на рынке нового игрока, пишет Rus.ERR.

На этой неделе Министерство экономики и коммуникаций дало европейским коллегам свое согласие на открытие автобусных линий по маршрутам Берлин-Таллинн, Варшава-Таллинн и Прага-Таллинн. С соответствующими ходатайствами к транспортным властям обратился перевозчик Flixbus Polska.

"Мы находимся на этапе подготовки к началу работы в странах Балтии. Линии, соединяющие Таллинн с другими европейскими столицами, такими как Берлин и Варшава, являются одними из наших главных приоритетов и планируются к запуску еще в первой половине 2020 года", - подтвердил управляющий директор FlixBus в Польше, Украине и странах Балтии Михал Леман.

"На рынке автобусных перевозок в Европе и странах Балтии конкуренция и сегодня очень сильная. Появление еще одного конкурента, конечно, сыграет свою роль - у пассажиров будет больше выбора, этому можно только радоваться, а перевозчики продолжат работать над повышением качества услуг", - сказал основатель фирмы Lux Express Хуго Осула.

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