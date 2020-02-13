Чт, 13.02.2020
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Корейская фигуристка исполнила уникальный для женщин прыжок

Ю Ен

ФОТО: LEE JIN-MAN/AP

Южнокорейская фигуристка Ю Ен исполнила четверной риттбергер.

Уникальный прыжок был выполнен на тренировке. На соревнованиях четверной риттбергер еще не выполняла ни одна фигуристка.

В нынешнем сезоне 15-летняя Ю Ен стала победительницей юношеских Олимпийских игр, а также заняла третье место на этапе Гран-при в Канаде.

На женских соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ) четверной лутц исполняют россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова. В арсенале Трусовой также есть четверной тулуп, сальхов и флип.

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