Корейская фигуристка исполнила уникальный для женщин прыжок

Уникальный прыжок был выполнен на тренировке. На соревнованиях четверной риттбергер еще не выполняла ни одна фигуристка.

В нынешнем сезоне 15-летняя Ю Ен стала победительницей юношеских Олимпийских игр, а также заняла третье место на этапе Гран-при в Канаде.