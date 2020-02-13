Корейская фигуристка исполнила уникальный для женщин прыжок

Уникальный прыжок был выполнен на тренировке. На соревнованиях четверной риттбергер еще не выполняла ни одна фигуристка.
В нынешнем сезоне 15-летняя Ю Ен стала победительницей юношеских Олимпийских игр, а также заняла третье место на этапе Гран-при в Канаде.
На женских соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ИСУ) четверной лутц исполняют россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова. В арсенале Трусовой также есть четверной тулуп, сальхов и флип.
영이 쿼드 룹 pic.twitter.com/BVwlnEgqQc— 젤리🇰🇷⛸ (@aalal_thgilnoom) February 12, 2020