Легендарный советский разведчик умер на 104-м году жизни

Алексей Ботян родился в 1917 году в Виленской губернии Российской империи (ныне - в Воложинском районе Минской области Белоруссии), в крестьянской семье. В марте 1921 года по итогам Рижского мирного договора между РСФСР и Польшей село Чертовичи вошло в состав польского государства. В 1939 году Алексей Ботян был призван в польскую армию. В звании унтер-офицера 3-го дивизиона зенитной артиллерии командовал расчетом орудия, в сентябре 1939 года после начала Второй мировой войны участвовал в боях с немецкими войсками, напавшими на Польшу. Согласно воспоминаниям Ботяна, его расчет сбил три самолета люфтваффе Junkers Ju 88, пишет NEWSru.

Он отслужил в польской армии и участвовал в боях под Варшавой против немецкой армии в 1939 году. После входа советских войск в Польшу и возвращения Западной Белоруссии и Украины в состав СССР Ботян поступил на службу в НКВД. В составе диверсионно-разведывательного подразделения он участвовал в обороне Москвы, проводил рейды по тылам немецких войск в районе Яхромы Московской области.

В 1942 году проходил специальную подготовку в тылу, осваивал минно-подрывное дело и практику партизанской борьбы. С января 1943 года принимал участие в «рельсовой войне» - уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника. В составе оперативной партизанской группы «Олимп» прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии. Был заместителем по разведке командира партизанского соединения, капитана госбезопасности Виктора Карасева. Руководил операцией по взрыву немецкого комиссариата в городе Овруч Житомирской области Украинской ССР 9 сентября 1943 года. В результате этой диверсии были уничтожены 80 гитлеровских офицеров. Совместно с подразделениями польской Армии Людовой отряд Алексея Ботяна («партизана Алеши» - так командира отряда называли поляки) осуществил операцию по захвату города Илжа, в ходе которой из тюрьмы были освобождены подпольщики, захвачено значительное количество оружия и снаряжения.

Одной из самых известных в биографии Алексея Ботяна стала операция по освобождению Кракова зимой 1945 года. Группа, которой командовал Ботян, захватила инженера, который рассказал разведчикам о складе с взрывчаткой, которую нацисты планировали использовать для подрыва исторической части Кракова. Ботяну удалось внедриться под видом грузчика на склад и установить мину, которую привели в действие во время наступления Красной армии. «Взрыв был такой сильный, что не только этот замок полетел вверх, но и все здания, которые там были рядом, все были уничтожены», - рассказывал Ботян. По его словам, нацистское командование планировало взорвать с помощью этой взрывчатки плотину недалеко от Кракова, чтобы затопить город.