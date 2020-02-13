Директору ФБК предъявили обвинения из-за фильма "Он вам не Димон"

Закончилось ознакомление с материалами дела по неудалению фильма «Он Вам не Димон» из ютуба Навального. Сегодня в прокуратуре города Москвы мне вручили обвинительный акт. Теперь я официально обвиняемый.

Скоро дело начнёт рассматривать Тверской районный суд pic.twitter.com/mMumMTo6od — Ivan Zhdanov (@IoannZH) February 12, 2020

Уголовное дело по статье 315 УК РФ ("Злостное неисполнение решения суда") было возбуждено столичным управлением Федеральной службы судебных приставов в августе 2019 года из-за неисполнения Иваном Ждановым решения Люблинского суда об удалении фрагментов текстовой и видеоверсии расследования ФБК "Он вам не Димон".

Тогда Люблинский суд удовлетворил иски бизнесмена Алишера Усманова и Фонда поддержки социально значимых государственных проектов и обязал ФБК и лично оппозиционера Алексея Навального удалить признанные несоответствующими действительности фрагменты публикаций и видеороликов с их интернет-ресурсов, напоминает газета "Коммерсант".

Жданов не может удалить фильм "Он вам не Димон" с сайтов Навального

Как сообщил изданию Иван Жданов, с сайта ФБК и страниц фонда в соцсетях эта информация была удалена, однако он "физически не может" удалить ее и с личных ресурсов Навального, а именно: сайтов dimon.navalny.com, navalny.com и канала Алексея Навального в YouTube.

Информацию о том, что фонд не может удалить фильм "Он вам не Димон" с его ресурсов, ранее подтвердил и сам Навальный. Ожидается, что дело Ивана Жданова в ближайшее время рассмотрит Тверской районный суд Москвы. В случае признания его виновным директору ФБК грозит до двух лет тюрьмы.

Фильм-расследование о премьере Дмитрии Медведеве

Фильм-расследование ФБК "Он вам не Димон" о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве был размещен на YouTube в марте 2017 года и с тех пор набрал более 33 млн просмотров. В ролике утверждается, что бизнесмен Алишер Усманов фактически дал взятку Медведеву через структуры подставных благотворительных фондов.