Чт, 13.02.2020
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Директору ФБК предъявили обвинения в связи с фильмом "Он вам не Димон"

Иван Жданов (справа).

ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов в среду, 12 февраля, получил в прокуратуре Москвы обвинительный акт по уголовному делу, связанному с фильмом-расследованием ФБК "Он вам не Димон". Об этом сам Жданов сообщил в среду на своей странице в Twitter, пишет DW.com.

Уголовное дело по статье 315 УК РФ ("Злостное неисполнение решения суда") было возбуждено столичным управлением Федеральной службы судебных приставов в августе 2019 года из-за неисполнения Иваном Ждановым решения Люблинского суда об удалении фрагментов текстовой и видеоверсии расследования ФБК "Он вам не Димон".

Тогда Люблинский суд удовлетворил иски бизнесмена Алишера Усманова и Фонда поддержки социально значимых государственных проектов и обязал ФБК и лично оппозиционера Алексея Навального удалить признанные несоответствующими действительности фрагменты публикаций и видеороликов с их интернет-ресурсов, напоминает газета "Коммерсант". 

Жданов не может удалить фильм "Он вам не Димон" с сайтов Навального

Как сообщил изданию Иван Жданов, с сайта ФБК и страниц фонда в соцсетях эта информация была удалена, однако он физически не может удалить ее и с личных ресурсов Навального,  а именно: сайтов dimon.navalny.com, navalny.com и канала Алексея Навального в YouTube.  

Информацию о том, что фонд не может удалить фильм "Он вам не Димон" с его ресурсов, ранее подтвердил и сам Навальный. Ожидается, что дело Ивана Жданова в ближайшее время рассмотрит Тверской районный суд Москвы. В случае признания его виновным директору ФБК грозит до двух лет тюрьмы.

Фильм-расследование о премьере Дмитрии Медведеве

Фильм-расследование ФБК "Он вам не Димон" о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве был размещен на YouTube в марте 2017 года и с тех пор набрал более 33 млн просмотров. В ролике утверждается, что бизнесмен Алишер Усманов фактически дал взятку Медведеву через структуры подставных благотворительных фондов. 

После публикации фильма Усманов подал иск к ФБК и его основателю Алексею Навальному. Люблинский суд Москвы удовлетворил этот иск, обязав удалить в течение 10 дней всю информацию, порочащую репутацию предпринимателя, и опубликовать опровержение, однако в ФБК отказались удалять эти материалы.

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