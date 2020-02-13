В Тарту идет разработка солнцемобиля "Жигули"

Тартуский разработчик ПО и один из основателей предприятия Mooncascade Прийт Салумаа назвал солнцемобиль в шутку «Жигулями», потому что завоевать непременно первое место они не стремятся. Поскольку солнцемобиль строят с нуля, то на ралли в Австралии создатели хотят скорее опробовать автомобиль, чтобы лучше подготовится к соревнованиям в 2023 году.

Первоначальный рисунок будущего солнцемобиля. ФОТО: Taavi Torim

Над проектом работает также Кристель Лейф, которую больше всего воодушевляет тот факт, что она первой в Эстонии делает шаги по созданию автомобиля, работающего на солнечных батареях. «Сейчас я за это деньги не получаю, но через 30 лет буду», – говорит Лейф.

Зачинщица строительства солнцемобиля Керту Тоомпеа планирует сама сесть за руль на ралли в Австралии. По словам Тоомпеа, для нее это вызов — попробовать себя в строительстве автомобиля, а также ее воодушевляет будущее участие в самых сложных соревнованиях между солнцемобилями в мире.

Соревнуются разные классы автомобилей. Эстонцы нацелены участвовать в соревновании для автомобилей, рассчитанных на двух-трех пассажиров включая водителя. Солнцемобиль должен соответствовать размерам стандартного автомобиля, его длина должна составлять до пяти метров, ширина до 2,2 и высота до 1,6 метров. Также у автомобиля есть ограничения по мощности и весу. В течение шести дней солнемобили соревнуются по скорости. Каждое утро автомобили стартуют в восемь часов, а в пять часов вечера команды расставляю палатки и уходят на отдых.

«В таких сумасшедших начинаниях появляется много новых технологий и такие соревнования предназначены как раз для развития технологий, – говорит Салумаа. – У нас действительно сумасшедшие идеи, как добиться успеха».

По его словам, чтобы добиться наибольшей эффективности электромобиля, команда сравнивает аналогичные технические решения. В основном победители соревнований развивают скорость до 90-105 км/ч.

Для победы нужно найти какое-то преимущество, именно этим сейчас команда и занимается. Возможными ключами к успеху, по словам Салумаа, могут быть, к примеру, кузов автомобиля в форме ромба, или «гибкий» кузов автомобиля, форму которого можно было бы меня согласно погодным условиям, или возможность поднять колеса и изменить положение солнечных панелей.

Кузов автомобиля вряд ли получится из стали или из очень легкого углеродного волокна, но может получится из ткани подобной коже. Поскольку существуют требования по безопасности, следует продумать, как установить в автомобиль каркас безопасности. Взвешивается и то, как много солнечной энергии следует направить в аккумулятор и сколько в двигатель.

«Те студенты, которые участвуют в таких соревнованиях, могут в будущем свободно стать теми, кто создаст в Эстонии новую отрасль промышленности, поскольку они получают очень много знаний при создании автомобиля, работающего на солнечной энергии», – говорит Салумаа.

На данный момент больше всего предприятие заботят проблемы нехватки персонала и финансирование — компании нужно найти 400 тысяч евро. Сейчас ведутся переговоры, от необходимой суммы пока есть менее десяти процентов. Ни государство, ни автомобильные производители сами не выразили интерес к проекту, но команда все равно намерена к ним обратиться.