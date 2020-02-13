Кокорина уговорили перейти в "Сочи"

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил Р-Спорт, что нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин проведет весеннюю часть чемпионата России в "Сочи".
"Сочи" 21 января на своем сайте объявил о договоренности с "Зенитом" по аренде Кокорина до конца сезона, однако позднее форвард вышел с капитанской повязкой в стартовом составе петербургской команды в контрольном матче с катарским "Аль-Увайнахом" и сделал хет-трик. Супруга Кокорина Дарья Валитова сообщила, что футболист проведет оставшуюся часть сезона в "Зените-2".
"Вчера я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведёт в "Сочи", - сказал Ротенберг.